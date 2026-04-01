Será cabeza de serie en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y su nivel preocupa a todo el país

La fecha FIFA de marzo ha culminado y la Copa Mundial de la FIFA ya tiene a sus 48 clasificados que estarán presentes en México, Estados Unidos y Canadá. La mayoría de los cabezas de serie han tenido un gran desempeño durante los últimos amistosos internacionales, sin embargo, uno de ellos no ha podido ganar ninguno de los partidos y su nivel preocupa a pocos meses del inicio del torneo.

Se trata de Estados Unidos, país que será uno de los anfitriones del torneo en esta edición. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino cuenta con una generación talentosa de futbolistas como Christian Pulisic, Weston McKennie, Timothy Weah, entre otros. No obstante, la fecha FIFA de marzo ha sido un verdadero desastre para EE. UU. y llega con varias dudas a la Copa del Mundo.

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La trágica fecha FIFA de Estados Unidos

El sábado 28 de marzo, Estados Unidos recibió a Bélgica en el Ernst-Happel-Stadion. Si bien es cierto que los estadounidenses comenzaron el cotejo con ventaja gracias al gol de McKennie, los europeos fueron una verdadera máquina en la segunda mitad y se quedaron con la victoria por 5-2. Los goles fueron de Zeno Debast, Amadou Onana, Charles De Ketelaere y Dodi Lukebakio para los belgas; McKennie y Patrick Agyemang marcaron para los norteamericanos.

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El segundo partido de Estados Unidos volvió a ser una pesadilla. Se enfrentaban a Portugal, equipo que venía de empatar sin goles ante México en su primer encuentro. Cómo sucedió ante Bélgica, los europeos se quedaron con el triunfo por 2-0 gracias a los goles de Francisco Trincão y João Félix. Estos dos resultados dejaron muchas dudas en el USMNT, que llegará a la Copa del Mundo tratando de evitar el fracaso.

Estados Unidos vs Portugal|Crédito: USMNT

El grupo de Estados Unidos en el Mundial 2026

Cabe resaltar que Estados Unidos es el cabeza de serie del Grupo D y comparte zona con Paraguay, Australia y Turquía. A priori, es un grupo que podría ser superado por el equipo de Pochettino, pero con su nivel actual deja muchas dudas y deja abierta la posibilidad de quedarse fuera del torneo en primera fase.

Estados Unidos ya no es el mejor equipo de Concacaf

Con las dos derrotas que sumó en esta fecha FIFA, Estados Unidos dejó de ser el mejor equipo de Concacaf. Fue superado por México en el ranking FIFA y, actualmente, se ubica en la posición N° 16, justo por detrás de la Selección Mexicana, equipo que le arrebató el lugar N°15.

