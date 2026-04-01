“Esa pregunta no va”: Álvaro Fidalgo dio una contundente respuesta tras México - Bélgica

Álvaro Fidalgo tuvo su primera presentación como futbolista de la Selección Mexicana. Viene de ser titular y una de las figuras en el empate contra Portugal y ahora repitió titularidad en el juego contra Bélgica en Chicago. Al término de esta fecha FIFA, el mediocampista de 28 años se mostró muy agradecido con la oportunidad de representar a México, aunque también vivió un momento tenso ante la prensa.

Finalizado el encuentro ante Bélgica, el ‘Maguito’ accedió a la zona mixta para atender a los periodistas presentes. Allí, fue consultado sobre si se siente dentro de la lista definitiva de Javier Aguirre para acudir a la Copa Mundial de la FIFA 2026, pregunta que no cayó para nada bien en el futbolista del Real Betis.

Álvaro Fidalgo, Selección Mexicana|Crédito: Selección Mexicana

“Esa pregunta no va, pero por supuesto que no. Hay grandísimos jugadores, hay que seguir haciendo las cosas bien en el club, seguir jugando, seguir creciendo y bueno, quedan aún partidos, cosas y al final el que decide es Javier”, fue lo que expresó Fidalgo, dejando en claro que aún tiene mucho por trabajar para tener un lugar asegurado en la próxima Copa del Mundo.

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Sobre el partido en sí, Fidalgo admitió que el empate fue un resultado positivo, aunque sintió que México pudo haberse llevado un mejor resultado de Estados Unidos.

“Más allá de que siento que hoy nos podíamos llevar el partido, tras un golazo de Lukebakio, siento que fue una primera parte donde tuvimos el control, buenas ocasiones. Para todos fue muy positivo para seguir creciendo, que es lo que hay que hacer y todavía quedan muchos días de cara a lo que se viene”, comentó el ‘Maguito’.

El sentir y balance de Álvaro Fidalgo luego de su primer llamado como seleccionado de México 🇲🇽⚽



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El partido de Fidalgo contra Bélgica

El ex América repitió titularidad ante los belgas y jugó un total de 69 minutos. Fue intercambiado por Obed Vargas en la segunda mitad y dejó muy buenas sensaciones. Completó un 85 por ciento de los pases que intentó, completó la totalidad de los regates intentados, realizó 54 toques y firmó 3 recuperaciones.

Con los amistosos ante Portugal y Belgica parece haberse ganado un lugar en la convocatoria de Aguirre, pese a sus declaraciones. Es muy probable que veamos a Fidalgo en la próxima Copa del Mundo.

