Lautaro Martínez: este es el precio de locura del jugador que le dio el triunfo a Argentina

La Selección Argentina consiguió una clasificación agónica a la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Cuando el partido contra Inglaterra parecía encaminado al tiempo extra, Lautaro Martínez apareció dentro del área para marcar el gol que completó la remontada.

El delantero del Inter de Milán ingresó desde el banco de suplentes y se convirtió en el protagonista de una noche histórica para la ‘Albiceleste’. Su cabezazo en el tiempo agregado estableció el 2-1 definitivo y colocó al conjunto dirigido por Lionel Scaloni frente a España en la lucha por el título.

El tanto también volvió a poner el nombre del atacante argentino en el centro del mercado internacional. Su trayectoria, rendimiento y contrato con el conjunto italiano explican la elevada cotización que tiene actualmente.

Cuánto vale Lautaro Martínez en el mercado

De acuerdo con la actualización publicada por el sitio especializado Transfermarkt el 29 de mayo de 2026, Lautaro Martínez tiene un valor de mercado de 85 millones de euros.

Lautaro Martínez celebra con Lionel Messi|@conmebol

La cantidad equivale aproximadamente a 1,850 millones de pesos mexicanos, aunque la conversión puede variar dependiendo del tipo de cambio. Se trata de una estimación y no de una cifra establecida por el Inter para negociar su salida.

El delantero llegó a alcanzar una cotización de 100 millones de euros durante el mejor momento de su carrera. Pese a la reducción registrada posteriormente, continúa entre los atacantes más valiosos del futbol mundial y como una de las principales figuras de la Serie A. Con su gran Mundial, el valor de su carta podría verse incrementado nuevamente.

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Por qué el precio de Lautaro Martínez podría ser todavía mayor

El valor de mercado no representa necesariamente el dinero que otro equipo tendría que pagar para fichar a Lautaro Martínez. El Inter cuenta con una posición favorable porque el futbolista renovó su contrato y está vinculado con la institución hasta el 30 de junio de 2029.

La extensión fue anunciada oficialmente por el club italiano en agosto de 2024. Su condición de capitán, referente ofensivo y pieza central del proyecto deportivo podría provocar que la directiva exija una cantidad superior a los 85 millones de euros ante una posible oferta.

|Foto: @Inter

El atacante llegó al Inter en julio de 2018 procedente de Racing Club. Con el paso de las temporadas se consolidó como uno de los principales goleadores en la historia de la institución y asumió la capitanía del conjunto de Milán.

Cuándo jugará Argentina la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección Argentina enfrentará a España en la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El partido se disputará el domingo 19 de julio en Nueva Jersey.

España consiguió su boleto después de vencer 2-0 a Francia en la primera Semifinal. Argentina, por su parte, buscará defender el título con Lautaro Martínez nuevamente como una de sus principales alternativas en ataque.