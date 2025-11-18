Santi Gimenez se va definiendo: estos 2 clubes de Inglaterra lo quieren y Milan ya tendría su respuesta
El delantero mexicano está cerca de dejar la Serie A de Italia y viajar rumbo a Gran Bretaña para disputar la Premier League. Descubre qué equipos lo quieren
Todo parece indicar que la carrera de Santiago Giménez continuará lejos de Italia . Su paso por el Milan no fue el esperado, por lo que tanto el club como el futbolista verían con buenos ojos una salida. En ese contexto, la posibilidad de emigrar a la Premier League parece cada vez más viable, con dos equipos interesados en contar con sus servicios.
El sitio Calciomercato, referente en el mercado del fútbol italiano, indicó que Bebote está en la mira de Sunderland y Brentford , por lo que podría recalar en suelo inglés una vez se abra el mercado europeo. Además, reveló que el Milan lo dejaría marchar por aproximadamente 25 millones de euros.
En la actual temporada, Santi disputó nueve partidos de Serie A, no marcó ningún gol, dio una asistencia y se perdió ya dos jornadas por una lesión en el tobillo. Según Transfermarkt, su participación en los tantos del Rossonero fue del 6%. Sus malas cifras hicieron que su entrenador, Massimiliano Allegri, perdiera la fe en él y se decidiera por buscar un reemplazo de inmediato.
Sunderland y Brentford, opciones atractivas para Giménez
Pese a que dejar el Milan pueda parecer un paso atrás en su carrera, lo cierto es que ambos clubes de la Premier League a los que podría llegar Giménez ofrecen propuestas interesantes. Además, en cualquiera de estos él sería una de las principales figuras, lo que podría serle útil de cara al Mundial 2026.
El Sunderland, equipo que sumó una gran cantidad de seguidores mexicanos en los últimos meses en sus redes sociales, ascendió a mediados de este año a la máxima categoría inglesa, tras siete años vagando en la segunda y tercera división. Pese a que todos lo ponían como un candidato a bajar, el equipo se afianzó rápido en la élite y actualmente ¡marcha cuarto en zona de Champions League!
El Brentford, por su parte, no tuvo un inicio de temporada tan sorprendente como el del Sunderland, y actualmente se ubica en la decimosegunda posición de la tabla. Sin embargo, su proyecto está más afianzado. Desde su último ascenso en 2021, el equipo se consolidó en la mitad de tabla y casi nunca estuvo en peligro de bajar.