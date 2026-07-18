No será solo por el bronce: el inesperado premio que se llevará el ganador entre Francia e Inglaterra

En duelo correspondiente al partido por el tercer lugar de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Inglaterra se va a estar midiendo frente a su par de Francia en una contienda en donde no solo estará en juego el bronce, también hay un importante incentivo. ¿Cuál es?

De acuerdo a información presentada en el sitio oficial de la FIFA, este emparejamiento tendrá lugar en el Estadio Miami, escenario que recibirá la presencia de estos dos equipos que no pudieron alcanzar la clasificación a la final del campeonato.

Si bien, van a estar jugando el cotejo que ningún seleccionado desea jugar, hay una interesante propuesta que recibirá la escuadra que logre quedarse con el match al finalizar los noventa minutos de reglamento.

La organización otorgará un monto cercano a los 29 millones de dólares para los triunfadores de este cotejo, mientras que el país que culmine su participación en el certamen será acreedor a 27 millones de dólares respectivamente.

¿Cuál fue el último antecedente entre ambos seleccionados?

La última vez que se vieron las caras los dos conjuntos fue el pasado 10 de diciembre del 2022. En aquella oportunidad y en el marco de los Cuartos de Final, los galos fueron los triunfadores de aquel match.

Este enfrentamiento concluyó con un 2 a 1 en el pizarrón y le permitió al equipo de Deschamps avanzar para la disputa de las semifinales en un torneo en donde culminaron su participación con un subcampeonato ante los argentinos.

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¿Cuáles son las probables alineaciones del partido entre Francia e Inglaterra en el partido por el tercer lugar de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Elliott Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.