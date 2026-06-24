¿Homenaje merecido? Estos son todos los premios que ha ganado Memo Ochoa en los Mundiales

Todos los caminos llevan a que Guillermo Ochoa tendrá su primera titularidad en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Este torneo tiene un condimento especial, ya que es la sexta participación del guardameta en una justa mundialista. Si bien es cierto que la inclusión del “Memo” en el once inicial de México para enfrentar a Chequia aún no ha sido confirmada, Javier Aguirre podría alinearlo a modo de homenaje por lo importante que ha sido para el equipo.

El portero de 40 años ha tenido un largo recorrido en la Copa Mundial de la FIFA™, habiendo tenido su primera participación en Alemania 2006. Estuvo presente en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora en México, Estados Unidos y Canadá 2026. Si bien es cierto que Ochoa no ha ganado un premio individual oficial de cierre de torneo en una Copa del Mundo, como el Guante de Oro, sí ha recibido distinciones importantes.

Los logros que consiguió Guillermo Ochoa en la Copa del Mundo

Su primer reconocimiento lo obtuvo en Brasil 2014. Sucedió tras la finalización del juego entre México y los anfitriones en la Fase de Grupos, el cual terminó en un empate sin goles. El “Memo” Ochoa fue crucial con atajadas importantes que ayudaron a mantener el arco en cero ante uno de los favoritos, razón por la que la FIFA lo premió con el MVP del partido.

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En Rusia 2018 no recibió un “premio” como tal, pero la FIFA le dedicó un artículo por la increíble actuación que tuvo en el triunfo de México sobre Alemania por 1-0 en la Fase de Grupos. Ochoa fue clave ante Alemania y terminó con una de las mejores cifras de atajadas del Mundial; sin embargo, el Guante de Oro fue para Thibaut Courtois (Bélgica).

En Qatar 2022, un experimentado Guillermo Ochoa volvió a recibir un premio por parte de la FIFA. El guardameta se llevó la distinción al MVP del partido en el empate entre México y Polonia, también por la Fase de Grupos. El duelo terminó sin goles, pero “Memo” fue crucial en el resultado: le atajó un penal al glorioso Robert Lewandowski, gol que podría haber definido el grupo de forma anticipada.

Los números de Guillermo Ochoa en Mundiales

A lo largo de la Copa del Mundo, el “Memo” Ochoa disputó un total de 11 partidos con la Selección Mexicana. En total jugó 990 minutos y recibió 12 goles, además de sumar 4 vallas invictas y 36 atajadas en total.

Cabe resaltar que el mexicano no jugó en 2006 ni 2010, pero sí fue titular en los Mundiales de 2014, 2018 y 2022. En 2026 fue convocado para su sexta Copa del Mundo, aunque no inició los dos primeros partidos de México. Ahora espera por su oportunidad ante Chequia.