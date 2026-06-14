Desde Brasil adelantan el debut de Neymar en el Mundial 2026: “Tiene programado su regreso”

La Selección de Brasil debutó en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la ausencia de Neymar Jr. en la convocatoria. Logrando concretar un emocionante empate ante Marruecos por 1 a 1. El conjunto africano sorprendió al anotar el primer gol vía Ismael Saibari. Mientras que los brasileños respondieron con la anotación de Vinícius Junior.

Carlo Ancelotti confirmó previo al encuentro la situación física de Neymar. Por lo que ahora desde la prensa en Brasil se han adelantado a la selección al revelar cuándo será el regreso del 10 de la Canarinha en la cita mundialista.

En Brasil revelan el debut de Neymar para la Copa Mundial de la FIFA 2026™|@neymarjr

El debut de Neymar Jr. en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Según el medio O Globo, Neymar Jr. estaría preparado para sumar minutos en el encuentro ante la Selección de Haití: "Tiene programado su regreso mañana a los entrenamientos con el equipo y está previsto que esté disponible para el partido contra Haití". Sin embargo, no se tiene en planes que el atacante arranque en el once titular de la escuadra sudamericana. Más bien contaría con minutos importantes en el segundo tiempo del partido.

El último partido de Neymar con la Selección de Brasil fue el 18 de octubre de 2023 ante la Selección de Uruguay. Ya que el futbolista sufrió una rotura en el ligamento que le dejó varios meses fuera de acción. En ese sentido, se espera que su regreso dentro del evento mundialista sea sin el mayor riesgo físico posible.

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El histórico récord que buscará Neymar en la justa mundialista

Neymar es el máximo goleador histórico de la Selección Brasileña. Sin embargo, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ puede significar un nuevo récord para el jugador de Santos de Brasil. Ya que actualmente se coloca en la quinta posición de jugadores brasileños con más goles en una justa mundialista.

Neymar cuenta con 8 goles en la Copa Mundial de la FIFA™

El primer lugar lo tiene Ronaldo Nazario con 15 goles, seguido de Pelé con 12. Mientras que en la tercera posición hay un empate entre Leónidas da Silva y Jairzinho con 9 goles. En ese sentido, Neymar podría unirse a dicho club si logra anotar un gol más en la presente edición mundialista debido a que cuenta con 8 anotaciones.

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