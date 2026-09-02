En Mónaco no le cierran la puerta a Erik Lira: TIENE NUESTRA ATENCIÓN Y RESPETO

Thiago Scuro, director general del Mónaco, dio una conferencia de prensa para hablar y aclarar todas las situaciones que llevaron a no lograr tres movimientos en el cierre de fichajes de verano, en donde estuvo involucrado Erik Lira, quien por ahora no será jugador del equipo francés, sin embargo no descataron que seguirá en la mira, en su radar y teniendo su atención.

Thiago Scuro explicó en la rueda de prensa, como no se logró la venta de Folarin Balogun a Everton y Lamine Camara al Chelsea, evitaron llegada de Lira a la escuadra en la que estuvo Rafa Márquez.

Scuro recalcó a manera de resumen, que Balogun tenía todo cerrado con el Everton, pero el equipo de la Premier dudó por los primeros estudios médicos, de ahí que Lamine Camara lo impulsaran para venderlo al Chelsea, pero luego el Everton con más pruebas de salud se convenció en Balogun, por lo que cancelaron a Chelsea la venta de Lamine.

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Pero todo en paralelo dio un giro cuando Balogun decidió no ir al Everton acusando incomodidad con el primer trato, dudando en de ser el lugar correcto para seguir con su carrera. Así a Mónaco se le agotó el tiempo en la ventana de fichajes para liberar la plaza para recibir a Lira y obtener recursos económicos.

Scuro pidió que no se le tachara a Mónaco de un equipo malo, por lo que aclaró el tema y en el caso de Lira, a la distancia lamentó lo sucedido no sin antes explicar que no pueden pedirle que espere seis meses, pero dejaron claro que seguirán con atención su desempeño, por lo que seguiría ahí latente esa posibilidad.

¿Si se puede unir en enero? Dependerá de varias cosas. No estamos en posición de pedirles que esperen, pero sin duda es un jugador que tiene nuestra atención y nuestro respeto

Las palabras que dedicó Thiago Scuro a Erik Lira

Scuro comenzó diciendo en el caso de Lira, que "nos entristeció mucho la situación de Erik Lira (centrocampista de Cruz Azul). El acuerdo estaba listo. El jugador estaba dispuesto a marcharse", recordó el directivo quien repitió que nunca había estado en una situación similar.

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"Solo quedaba un último paso, pero el acuerdo estaba condicionado a la salida de Balogun, lo que habría liberado una plaza para un jugador extracomunitario en la plantilla", recalcó el directivo.

Además respecto al posible fichaje en el futuro, comentó que: "¿Si se puede unir en enero? Dependerá de varias cosas. No estamos en posición de pedirles que esperen, pero sin duda es un jugador que tiene nuestra atención y nuestro respeto".