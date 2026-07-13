El dato relacionado con México que indica que Inglaterra vencerá a Argentina

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ entró en su última semana de competencia con los duelos de semifinales ya definidos y tendrá como protagonista a los seleccionados de Inglaterra y Argentina, que estarán enfrentándose el próximo miércoles en el Estadio Atlanta. Sin embargo, hay un dato histórico que pone a México en el centro de atención.

Crédito: Mexsport

El dato que tiene a México como protagonista consiste en la infalible regla histórica que determina que todo seleccionado que elimina al combinado nacional en su propio país termina accediendo a la gran final del torneo. Dicho esto, cabe mencionar que Inglaterra consiguió su boleto a los cuartos de final de la presente edición tras derrotar a la Selección Mexicana en la ronda de los octavos de final por 3-2 con dos goles de Bellingham y uno de Harry Kane. De esta manera, el conjunto británico correría con ventaja de cara al duelo con la selección Argentina por un boleto a la finla de la justa mundialista.

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Las selecciones que eliminaron a México y luego jugaron la final

La historia marca que en los Mundiales de México 1970 y México 1986 los verdugos del dueño de casa repitieron exactamente el mismo trayecto hacia el partido definitivo por el título. En la cita de 1970, la Selección de Italia superó a la escuadra nacional en los cuartos de final y posteriormente disputó el duelo cumbre ante el plantel de Brasil. Asimismo, en el campeonato de 1986, el representativo de Alemania Federal dejó en el camino a los locales en la misma instancia de cuartos para luego inscribir su nombre en la final.

Con este dato histórico a su favor, Inglaterra intentará meterse nuevamente en una final y confirmar lo que marca la historia respecto a quienes eliminan a México jugando de local. Sin embargo, el conjunto británico deberá sortear un duro rival y vigente campeón del mundo como lo es la Argentina liderada por Lionel Messi. Todo por definirse en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.