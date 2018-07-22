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Presentan a las mascotas para Tokyo 2020

Dos mascotas fueron anunciadas este domingo; son inspiradas en el anime. Los nombres que estos personajes reciben son Miraitowa y Someity.

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Escrito por: Azteca Deportes

Este domingo el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, dieron a conocer al público mundial a las mascotas del evento deportivo llamadas Miraitowa y Someity.

En un evento abierto al público en la capital de Japón en la que estuvieron presentes la gobernadora Yuriko Koike y el presidente del comité Yoshiro Mori, se reveló la apariencia de las dos mascotas que evocan además al animé japonés.

Se informó que la mascota de rosa, bautizada como Someity es la que se creó para los Juegos Paralímpicos, en tanto que la azul, Miraitowa corresponde a la de los Juegos Olímpicos que arrancarán el viernes 4 de febrero del 2020.

En la presentación en la que hubo muchos niños, se recalcó que los personajes, de estética futurista e inspirados en el anime, representan “la tradición y la innovación” del país asiático y serán el principal símbolo de la cita olímpica.

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