Qué probabilidades tienen las Chivas de Gabriel Milito de ganar el Apertura 2025, según la IA

Aunque Nicolás Larcamón tiene el recuerdo de sus eliminaciones frente al Guadalajara , las Chivas buscan dar el golpe y ganar la llave de cuartos de final de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. En ese contexto, un informe reciente de la inteligencia artificial (IA) dice que el equipo de Gabriel Milito casi no tiene probabilidades de quedarse con el título.

De acuerdo a la visión de la IA de ChatGPT, las posibilidades de que Chivas sea campeón del Apertura 2025 son de apenas el 0.7%, dadas las circunstancias actuales (posición final en la fase regular, Cruz Azul como rival en cuartos, forma y lesionados). De todos modos, el Guadalajara descartó un rumor gracias a su entrenador en las últimas horas.

Las polémicas razones de la IA para poner tan abajo a Chivas de Guadalajara

ChatGPT dice que Chivas terminó la fase regular en zona de Liguilla (6º lugar con 29 puntos) y enfrentará en cuartos de final a Cruz Azul y ese es el principal argumento para ponerlo como posible eliminado de la Liga MX. Es que considera que los de Larcamón se impondrán en esta fase.

La IA se basó en los resultados en la fase regular, entre otros aspectos, y eso le dio el resultado de que La Máquina Cementera es favorito ante los de Guadalajara. El cálculo entre las posibilidades de pasar cuartos de final (20%), las semifinales (menos de 20%) y ganar la gran final (aún menos), da como resultado final ese 0.7% para Chivas.

Los especialistas hablan sobre las posibilidades de cada equipo: Chivas se ilusiona

Siguiendo distintos parámetros pero haciendo foco en el rendimiento ofensivo y defensivo de local y de visita con base en los xG (goles esperados) y probabilidades de enfrentamientos en siguientes rondas (poisson), el sitio Statiskicks analizó la Liguilla del Torneo Apertura 2025 y puso a las Chivas de Milito en el tercer lugar entre los favoritos para campeonar.