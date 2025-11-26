Nicolás Larcamón recordó sus eliminaciones a Chivas en fase final

Previo al duelo frente al Guadalajara en Cruz Azul, Nicolás Larcamón habló sobre las dos fases finales en las que derrotó y eliminó al Guadalajara cuando dirigía a la Franja del Puebla.

"No, nada. Sí, es un antecedente que perfuma un poco y viste los datos estadísticos a nivel mediático, pero nada más. De esas dos series que nos tocó salir victoriosos con Puebla en aquellos días, fueron momentos muy lindos y gratos, sobre todo por tratarse de un rival de tanta popularidad y magnitud. Pero en relación a lo que se jugará tanto el jueves como el domingo, nada, absolutamente nada".

Te puede interesar: James Rodríguez, Paulinho o Alexis Vega: cuál de los delanteros tiene el sueldo más alto

RESUMEN: FC Juárez 2-1 Pachuca | Play-In Apertura 2025

El cambio de arquero no afecta a Larcamón

Por otro lado, Larcamón aclaró que su esquema no cambiará debido a la ausencia del guardameta colombiano ya que tanto Mier como Gudiño tienen estilos similares bajo la portería.

"La verdad es que tanto Andrés como Kevin tienen un perfil de juego muy parecido en lo que es la fase con pelota y la construcción baja. Indudablemente, Kevin supo destacar y evidenciar recursos muy buenos, pero Andrés tiene la capacidad, el trabajo y la interpretación táctica para ejecutar de muy buena manera ese tipo de construcción, cada uno con sus virtudes y rasgos. Confío mucho en que la propuesta y la identidad nuestra no cambian por no estar Kevin y por tener que atajar Andrés. Al contrario, siento que la gran noticia es que tanto Andrés como Manuel, que viene como tercer arquero del plantel, tienen un perfil que permite que la identidad del juego no mute, y eso es una gran noticia. Confío mucho en Andrés en cuanto a su hombría, su inteligencia y su capacidad para asumir un contexto de mayor presión. Tenemos el antecedente inmediato de cómo le tocó saltar a la cancha en el Clásico con América, y su respuesta fue muy a la altura. Confío en que todo lo que se nos viene con Andrés tiene muy buenas perspectivas, a pesar de la molestia y la bronca que genera la lesión de Kevin", finalizó Larcamón.

Te puede interesar: Agustín Palavecino estaría cada vez más cerca de Cruz Azul y esta es la última señal que dio