Agustín Palavecino estaría cada vez más cerca de Cruz Azul y esta es la última señal que dio
El argentino es pretendido tanto por la Máquina como por el América, pero existe un detalle que podría indicar que el club de la Noria tiene una ligera ventaja
Agustín Palavecino es el fruto del deseo entre América y Cruz Azul, pues buscarían ficharlo para el Clausura 2026. Pese al intenso interés de las Águilas, hay una señal en redes sociales que parece indicar que el conjunto de la Noria lleva cierta ventaja en su posible fichaje, aunque de entrada ya puso 2 condiciones para poder llegar.
El argentino ha sido pretendido por ambos clubes desde hacía tiempo, pese a que aún tiene contrato vigente con Necaxa, pues si cualquiera de uno de los equipos lo quiere deben desembolsar 8.5 millones de dólares, que a la conversión de la moneda mexicana son 156.5 millones de pesos, más del doble del jugador que es el fruto del deseo de la Liga BBVA MX, pues se lo pelean 4 clubes .
La señal que le da la ventaja a Cruz Azul sobre América.
El futbolista de 29 años sigue en Instagram a Nicolás Larcamón y José Paradela, con los cuales compartió vestidor en Necaxa, hecho que los aficionados interpretan como una señal. Es con el mediocampista del conjunto de la Noria con el que tiene una gran amistad, pues han coincidido en River Plate, los Rayos y muy posiblemente en la Máquina.
Sin embargo, ello no es motivo por el cual el argentino se haya decantado por Cruz Azul, pues en la red social también sigue a jugadores azulcremas, como es el caso de Luis Ángel Malagón.
A finales de octubre, después de que Necaxa se midió ante la Máquina en la jornada 14, se le preguntó a Palavecino sobre si le gustaría volver a jugar junto a José y esta fue su respuesta: “Ahora no estoy pensando en eso [llegar a Cruz Azul]. Lo hablamos siempre, desde que se fue hablamos todos los días con él [Paradela]. Mantenemos la relación, así que eso es algo lindo”.