¡Adiós a los rumores! Gabriel Milito se pone firme y pide a la directiva de Chivas que no deje salir a este jugador

Luego de un inicio complicado, en el que los aficionados se mostraron disconformes con el juego de su equipo y hasta llegaron a pedir su salida, Gabriel Milito logró encaminar la situación y llevó a Chivas a la Liguilla . Por eso, el argentino no quiere empezar de cero el año que viene, y ya pidió la continuidad de futbolistas fundamentales para su esquema.

Independientemente de lo que suceda en este cierre de año, todo apunta a que Milito seguirá en el Rebaño Sagrado de cara al Clausura 2026 y tanto él como la directiva ya piensan en qué será lo mejor para el proyecto. En medio de los rumores sobre posibles salidas, el entrenador se puso firme y solicitó que Alan Mozo siga en el equipo.

El periodista César Huerta Salcedo aseguró que el lateral de 28 años seguirá vistiendo la playera de Chivas el año que viene, por recomendación del propio Milito. Pese a que solamente disputó tres partidos en la Fase Regular del Apertura (estuvo varias semanas fuera por lesión), parece que el DT lo tiene en sus planes para el futuro a corto plazo.

Según el sitio Transfermarkt, Mozo tiene un valor de mercado de tres millones de dólares, y muchos especulaban con que Guadalajara podía buscarle una salida. Sin embargo, parece ser que el futbolista no cambiará de aires en este mercado, a menos que él mismo así lo desee.

Mozo, a disposición de Milito para afrontar la Liguilla con Chivas

Tras sufrir una lesión en el menisco en un partido amistoso ante León, Alan Mozo estuvo fuera de las canchas durante varias jornadas y se perdió gran parte del Apertura 2025. Recién en los últimos dos juegos, ante Pachuca y Rayados de Monterrey, el lateral fue convocado, aunque no ingresó.

Ahora, a la espera de la serie de cuartos de final de la Liguilla entre Chivas y Cruz Azul, el futbolista está a disposición de Gabriel Milito y podría volver a sumar minutos. Según reportó el periodista Alex Ramírez, el partido de ida será el jueves 27 de noviembre en el Estadio Akron.