De Cafú y Dani Alves a no tener opciones: el calvario de Brasil con el lateral derecho

Brasil presenta serios problemas de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al confirmarse la baja oficial de Wesley. El jugador sudamericano sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo. Siendo el único en su posición dentro de la convocatoria como lateral derecho.

Cabe mencionar que en Brasil han surgido laterales derechos de gran calidad como Dani Alves o Cafú. Los cuales encabezan encuestas como los mejores de la historia dentro de su posición. En ese sentido, queda claro que en la Verdeamarela cuentan con un problema poco común al de otros eventos mundialistas.

Wesley se pierde la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por lesión|Credito: @wesleyfranca03_ / Instagram

Las opciones que tiene Brasil en la lateral derecha para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

En su lugar, el cuadro brasileño apostó por la llegada de Éderson. El jugador del Atalanta es un centrocampista que llega a completar la lista del equipo brasileño. Por lo que una de las grandes preguntas a días de que comience la justa mundialista será quién será el jugador que tomará el lugar como lateral derecho dentro del once titular.

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La Canarinha cuenta con tres opciones para poder solventar la baja de Wesley dentro del once titular. El primero de ellos es Danilo, defensa central, quien ya ha contado con funciones como lateral derecho. Mientras que las dos opciones restantes son Fabinho (volante) y Roger Ibáñez (central).

El papel de Carlo Ancelotti será clave para poder solventar la ausencia de un “lateral derecho natural”. Por lo que será el entrenador italiano quien deberá hacer valer su prestigiosa pizarra para elegir un once titular de calidad. Ya que Brasil es uno de los equipos obligados en pelear por el título mundial al ser el máximo ganador en dicho rubro.

⚠️🇧🇷 Estas son las opciones que tiene BRASIL para el LATERAL DERECHO EN EL MUNDIAL:



➜ Danilo (originalmente 4, hoy central).

➜ Roger Ibáñez (central que puede jugar de 4).

➜ Fabinho (originalmente lateral, hoy volante). https://t.co/YQRQ4nKb1E pic.twitter.com/l3UzBIKTHI — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 7, 2026

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