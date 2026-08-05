El problema de calendario de Cruz Azul que hace casi imposible ganar la Leagues Cup

Cruz Azul se prepara para su debut en la Leagues Cup 2026, donde buscará volver a ser campeón en el plano internacional pese a ser el reciente ganador de la Liga BBVA MX. Sin embargo, el equipo dirigido por Joel Huiqui deberá afrontar un problema externo que lo aleja, indirectamente, del sueño de ser campeón del torneo: un calendario más que apretado.

A diferencia de otros clubes como Toluca o Tigres que jugarán en suelo mexicano, La Máquina afrontará sus tres partidos de la Fase de Grupos en Estados Unidos. Philadelphia Union, New York City FC y Chicago Fire son los tres partidos obligatorios que deberá jugar Cruz Azul en la primera fase, por lo que deberá realizar varios cambios de sede y tendrá una importante carga de kilómetros en poco tiempo.

El complicado calendario de Cruz Azul en la Leagues Cup

La Máquina disputará sus tres encuentros de la Fase Uno en un periodo de solamente siete días. Además, tendrá que presentarse en tres ciudades diferentes.

Cruz Azul comenzará su participación el jueves 6 de agosto contra Philadelphia Union en el Subaru Park, ubicado en Chester, Pensilvania. Apenas tres días después viajará hasta Nueva Jersey para medirse ante New York City FC.

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El segundo compromiso se disputará el domingo 9 de agosto en el Sports Illustrated Stadium de Harrison. Posteriormente, el equipo deberá trasladarse hasta Illinois para enfrentar a Chicago Fire el jueves 13 en el SeatGeek Stadium.

Esto significa que el conjunto celeste dispondrá de aproximadamente 72 horas entre sus primeros dos partidos. Luego contará con cuatro días para recuperarse, viajar hasta Chicago y preparar el cierre de la primera fase.

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Los miles de kilómetros que recorrerá La Máquina

El problema principal no será únicamente la cantidad de encuentros. Cruz Azul podría recorrer aproximadamente 5,500 kilómetros durante su paso por Estados Unidos, tomando como referencia el viaje desde la Ciudad de México y los desplazamientos entre las diferentes sedes.

La delegación deberá administrar los tiempos de traslado, descanso, entrenamiento y recuperación. Los futbolistas tampoco podrán establecer una base durante toda la competencia debido a que tendrán que cambiar de ciudad después de cada presentación.

📍Subaru Park. 🏟️ Acá jugaremos nuestro primer partido de la Leagues Cup 2026. 💙 pic.twitter.com/36JjDSG5Qy — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 5, 2026

La situación contrasta con la de sus tres rivales. Philadelphia Union jugará toda la primera fase en el Subaru Park, New York City permanecerá en el Sports Illustrated Stadium y Chicago Fire disputará sus compromisos en el SeatGeek Stadium.

Por lo tanto, los clubes de la MLS evitarán el desgaste que provocan los constantes viajes. Una ventaja importante dentro de un torneo corto en el que solamente los cuatro mejores equipos de la Liga BBVA MX avanzarán a los Cuartos de Final.

Cruz Azul disputará siete partidos durante agosto

Cruz Azul tiene siete compromisos confirmados durante agosto entre la Leagues Cup y el Apertura 2026. La cifra podría aumentar si consigue avanzar a la fase eliminatoria del torneo internacional.

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Después de enfrentar a Tijuana en la Jornada 4 del Apertura 2026, el cuadro celeste recibirá al Atlas el sábado 22 de agosto. Posteriormente visitará al Necaxa el viernes 28 en el Estadio Victoria.

La combinación de poco descanso, miles de kilómetros, cambios de huso horario y partidos consecutivos convierte al calendario en uno de los mayores enemigos de Cruz Azul. Para pelear por el título, el cuerpo técnico tendrá que recurrir a las rotaciones y administrar cuidadosamente las cargas de toda la plantilla.