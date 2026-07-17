Todo indica que España será campeón del mundo por esta profecía clarísima

España y Argentina llegan a la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con argumentos válidos para levantar el trofeo el domingo 19 de julio. Los europeos dejaron en el camino a potencias como Portugal y Francia, mientras que los sudamericanos ganaron todos sus partidos y remontaron en más de una ocasión. Sin embargo, el combinado español podría tener “asegurado” su título gracias a una serie de coincidencias.

Todas las coincidencias que dan a España como campeona del mundo en 2026

Basándose en el Mundial de Sudáfrica 2010, torneo donde La Roja consiguió su primer título mundialista, crearon una profecía que dictamina que España volverá a ganar la Copa del Mundo en este 2026. La primera de las coincidencias tiene que ver con el partido inaugural, el cual fue un duelo entre México y Sudáfrica en ambas ediciones.

México vs Sudáfrica fue el partido inaugural de ambos Mundiales

México sigue siendo protagonista en la fe de España, ya que en 2010, Javier Aguirre fue el seleccionador del combinado azteca, tal y como sucedió este 2026. A esto se le suma que el conjunto español llega como vigente campeón de Europa al haberse consagrado de la Eurocopa 2024. En 2010, los europeos también llegaron al torneo con este título bajo sus brazos al haberlo conseguido en 2008.

Otra coincidencia es que en ambas ediciones, España se ubicó en el Grupo H durante la Fase de Grupos. Pero eso no es todo, ya que Marcelo Bielsa se enfrentó a España también en primera ronda y en el tercer encuentro. En 2010 dirigía a Chile, partido que La Roja ganó por 2-1 y en 2026 fue el entrenador de Uruguay, juego donde también cayó por 1-0.

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A todo esto hay que sumar que Shakira, reconocida artista colombiana, fue la autora de la canción oficial del Mundial de Sudáfrica 2010, al igual que en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con su canción “Dai Dai”.

También existen coincidencias a nivel clubes: en ambos torneos, el Barcelona aportó 8 jugadores a la Selección Española. Real Madrid no consiguió títulos a lo largo del 2010, tal y como sucedió en 2026 hasta ahora. José Mourinho, entrenador portugués, firma por el Real Madrid. Barcelona gana Liga y Supercopa en ambos años. En 2010, Atlético Madrid fue subcampeón de Copa, al igual que en 2026.

Cuándo se juega la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre España y Argentina se disputará el domingo 19 de julio, a partir de las 13:00 horas, tiempo del centro de México. El encuentro comenzará a las 15:00 horas de Nueva York y a las 16:00 de Argentina.

El partido que definirá al nuevo campeón del mundo tendrá como escenario el Estadio Nueva York Nueva Jersey, nombre oficial utilizado por la FIFA para el inmueble ubicado en East Rutherford. Será el compromiso número 104 y marcará el cierre del primer Mundial disputado con 48 selecciones.