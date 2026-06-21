Pronóstico España vs Arabia Saudita por el Mundial 2026: ganador según apuestas y la IA

Continúan las emociones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con el desarrollo de una nueva jornada de la Fase de Grupos en la que se enfrentan España y Arabia Saudita. Contemplando esta situación, ¿Cuál es el seleccionado que tendrá más posibilidades de ganar de acuerdo al análisis de la IA y las apuestas deportivas?

De acuerdo a información suministrada en Bet365, sitio especializado, un triunfo español se paga con una cuota bastante baja de 1.10. El empate por su parte alcanza los 10.00, mientras que la victoria de los árabes tiene un registro cercano a los 23.00 por cada peso o dólar invertido.

En esta sintonía, la Gemini, herramienta artificial de Google sostiene que “Arabia Saudita planteará un bloque bajo y muy compacto, similar a lo que hizo Cabo Verde en la primera fecha”, mencionó.

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Con respecto a un resultado en cuestión, la IA agregó que el ganador indiscutido de esta contienda será el conjunto de España con una amplia diferencia en un partido en donde Lamine Yamal y Nico Williams serán los futbolistas más desequilibrantes del campo.

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¿Cuáles son las probables alineaciones del partido entre España y Arabia Saudita?

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Pedri González, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Ferran Torres.

Arabia Saudita: Mohammed Al Owais; Saud Abdulhamid, Abdulelah Al Amri, Hassan Al Tambakti, Moteb Al-Harbi; Mohammed Abu Al Shamat, Mohamed Kanno, Abdullah Alkhaibari, Salem Al-Dawsari; Firas Al-Buraikan, Musab Al-Juwayr.

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