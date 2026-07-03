Link libre y GRATIS para ver el Argentina vs. Cabo Verde, partido del Mundial 2026

La emoción por el fútbol no para, especialmente en un partido que es el pase a dieciseisavos de final y que en este caso tendrá como rivales a la Selección Argentina y a la de Cabo Verde. Esta etapa de eliminación directa mantiene a todos los aficionados y pertenecientes de cada país con esperanza, ilusión e intriga. En esta ocasión te decimos cómo ver este gran duelo deportivo de forma totalmente gratis y en vivo.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido Argentina vs. Cabo Verde?

Argentina, la Selección que ha ganado tres veces la Copa del Mundo, se medirá ante el conjunto afrinano de Cabo Verde este viernes 3 de julio en el Estadio Miami (Hard Rock Stadium) de Florida, ubicado en Estados Unidos, uno de los tres países sede del Mundial 2026. Este encuentro, el cual es el penúltimo paso para avanzar a octavos de final, comenzará en punto de las 16:00 horas (tiempo del centro de México). El gran encuentro lo podrás ver de forma totalmente gratis y en vivo a través de la señal televisiva de Azteca 7; el Canal del Mundial; o bien a través del sitio web, para hacerlo solo deberás dar click en este link y listo; podrás disfrutar de la mejor transmisión, misma que dará inicio a las 15: 40 pm, razón por la que te sugerimos sintonizarla a tiempo para no perderte ningún detalle de este gran partido, mismo que en Azteca 7 será narrado por los mejores comentaristas como Christian Martinoli, el Dr. Luis García, Jorge Campos, Zague, entre otros.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Cómo llegan Argentina y Cabo Verde a dieciseisavos de final?

La Selección Argentina, donde debuta Lionel Messi llega con un número favorable de goles tras anotar 8 y tener solo uno en su contra en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™. Jugadores como Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y por su puesto el ganador de 8 balones de oro, Liones Messi buscarán mantener una inteligente estrategia deportiva para avanzar a octavos de final. Por su parte, Cabo Verde llega tras anotar sólo dos goles en esta Copa del Mundo, mismos que logró en el partido contra Uruguay. Respecto a sus jugadores, Pico Lopes, Diney Borges , Ryan Mendes y Dailon Livrament serán piezas clave para ejecutar técnicas que le permita a la Selección tener logros en cada jugada además de que el arquero Vozinha, mismo que ha ganado gran viralidad en redes, será en encargado de detener posibles puntos a favor de la Selección Albiceleste.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Cuándo vuelve a jugar México?

México se enfrentará contra la Selección de Inglaterra en octavos de final el próximo domingo 05 de julio en el Estadio Ciudad de México en punto de las 18: 00 hrs, tiempo centro de la CDMX. La transmisión la podrás ver gratis y en vivo a través de la señal televisiva de Azteca 7; o bien, a través del sitio web; solo deberás dar click aquí y listo. Podrás sintonizarla a partir de las 17: 30 hrs.