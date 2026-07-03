Escándalo en pleno Mundial 2026: seleccionado nacional renunció y apuntó contra su entrenador

El ambiente en la concentración de Senegal se ha visto sacudido por una inesperada polémica tras su eliminación en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Minutos después de la dolorosa caída por 3-2 ante Bélgica en Seattle, el mediocampista Pape Gueye utilizó sus redes sociales para anunciar su retiro temporal del combinado nacional. "Mientras siga este cuerpo técnico haré una pausa en la Selección", escribió.

La tensión estalló en la zona mixta, donde Gueye expresó su evidente molestia por haber sido sustituido en el minuto 66, momento en el que Senegal aún mantenía una ventaja parcial de 2-0. El jugador del Villarreal fue enfático al señalar que se encontraba "bien físicamente", dejando claro que su salida fue una "decisión del entrenador" que, aunque debía respetar, no compartía. La fractura se hizo definitiva con su comunicado posterior: “Anuncio hoy que mientras siga este cuerpo técnico haré una pausa en la selección”.

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Entrenador de Senegal se defendió de la versión de Pape Gueye

La versión del futbolista choca frontalmente con la justificación ofrecida por el director técnico, Papel Thiaw, quien intentó explicar las modificaciones realizadas durante el encuentro. Según Thiaw, los cambios fueron realizados “a petición de jugadores cansados”, un argumento que contradice directamente la postura del mediocampista.

El encuentro ante Bélgica se convirtió en una pesadilla para el equipo africano, que controlaba el marcador con comodidad hasta la recta final. Hasta el minuto 86 se imponía por dos goles de ventaja, pero Romelu Lukaku inició la reacción belga, Youri Tielemans empató el marcador de cabeza tres minutos después y el propio Tielemans -en prórroga- concretó la remontada definitiva.

Tras el partido, el técnico Thiaw calificó el desenlace como “una derrota muy cruel”, reconociendo la incapacidad del equipo para gestionar los minutos finales. Ahora, la selección senegalesa no solo enfrenta el dolor de la eliminación, sino una crisis interna que pone en duda la continuidad de su actual estructura técnica.

