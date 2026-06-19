Pronóstico Brasil vs Haití por el Mundial 2026: este es el equipo ganador según las apuestas y la IA

Brasil y Haití se enfrentan este viernes 19 de junio a las 18:30 horas (Hora Centro de México). Será un partido vital para la definición de los equipos del Grupo C que clasificaran a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La Selección de Brasil viene de debutar 1 a 1 ante Marruecos, por lo que la búsqueda de los tres puntos será importante para poder escalar a una zona privilegiada. Por su parte, la Selección de Haití buscará mantenerse con vida dentro del certamen luego de caer 1 a 0 ante la Selección de Escocia.

De acuerdo a la inteligencia artificial, se puede tomar como favorito al equipo sudamericano, el cual cuenta con un historial favorable en su único enfrentamiento cuando venció 7 a 1 a Haití en la Copa América 2016. Sin embargo, dentro de los momios de las casas de apuestas hay detalles interesantes que debemos tomar en cuenta.

Brasil salvó el invicto|X: Conmebol

Lo que dicen en las casas de apuestas del Brasil vs Haití

Dentro de los distintos mercados internacionales se pone a Brasil como el equipo favorito en llevarse el triunfo, contando su victoria con un momio que va de los -900 a los -910, mientras que el empate se encuentra de los +790 a los +800. Una victoria del conjunto de Haití se cotiza de los +1800 a los +1900 dentro de las diversas casas de apuestas, lo cual deja en claro cuál es el ganador esperado.

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El pronóstico de la IA para el Brasil vs Haití

La inteligencia artificial considera que el equipo de Carlo Ancelotti puede llevarse el triunfo por 4 a 0, brindándole la confianza de que Alisson Becker mantendrá su arco en blanco ante Haití, además de anticipar que Vinícius Jr. logrará hacerse presente dentro del marcador. En ese sentido, tanto las casas de apuestas como la IA consideran que Brasil tiene grandes posibilidades de ganar este partido por goleada

Vinícius Jr. podría ser protagonista ante Haití, según la IA|Crédito: @CBF_Futebol

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