Pronóstico Chequia vs Sudáfrica por el Mundial 2026: este es el equipo ganador, según las apuestas y la IA

Este jueves 18 de junio, las selecciones de Chequia y Sudáfrica se miden en un partido crucial dentro del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los europeos se miden con el conjunto africano en la jornada 2 del sector que comparten con México y Corea del Sur. La inteligencia artificial y las casas de apuestas ya tienen sus pronósticos.

Mientras que, con transmisión de TV Azteca Deportes, México y Corea del Sur se enfrentan en el mismo grupo algunas horas después; República Checa y Sudáfrica se enfrentan en un muy bonito estadio. La inteligencia artificial asegura que el favorito para llevarse la victoria es el conjunto europeo luego de que los africanos lleguen golpeados por la derrota contra los mexicanos.

Patrik Schick, jugador de Chequia|Crédito: @ceskarepre_cz / X

Los resultados más probables de Chequia vs. Sudáfrica, según la inteligencia artificial

Según la IA de Gemini, el pronóstico se inclina hacia una victoria ajustada de Chequia por 1-0 o 2-1. La razón es que Sudáfrica llega muy golpeada tras caer 2-0 ante México en el partido inaugural. Los africanos están obligados a proponer el juego para evitar la eliminación temprana.

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En tanto, Chequia viene de caer contra Corea del Sur en un partido clave y ahora también está obligado a ganar. Para la IA, el conjunto europeo es físicamente superior y domina el juego aéreo, una debilidad clara en la defensa de los Bafana Bafana. Los espacios que deje Sudáfrica al adelantarse serán la llave para el triunfo checo.

Las cuotas de las casas de apuestas para Chequia vs. Sudáfrica

Victoria de Sudáfrica: 4.33

Empate: 3.70

Triunfo de Chequia: 1.83

El calendario de Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Jueves, 11 de junio de 2026 – Fecha 1 – México 2-0 Sudáfrica

Jueves, 18 de junio de 2026 – Fecha 2 – Chequia vs. Sudáfrica

Miércoles, 24 de junio de 2026 – Fecha 3 – Corea del Sur vs. Sudáfrica

El calendario de la selección de Chequia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Viernes, 12 de junio de 2026 – Fecha 1 – Chequia 1-2 Corea del Sur

Jueves, 18 de junio de 2026 – Fecha 2 – Chequia vs. Sudáfrica

Miércoles, 24 de junio de 2026 – Fecha 3 – México vs. Chequia

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

A través de su señal de televisión, junto con el sitio web de Azteca Deportes y la app oficial, TV Azteca transmite los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

