Pronóstico Copa Mundial de la FIFA 2026 TM: ¿Quién será el máximo goleador según la IA?

A escasos días de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, este 11 de junio de 2026, la batalla por la Bota de Oro comienza.

El rendimiento previo y las tendencias deportivas nos dejan una lista muy clara de quiénes son los verdaderos contendientes a romper las redes en Norteamérica según sus probabilidades.

De acuerdo al pronóstico de un modelo de IA especializado en futbol , Kylian Mbappé lidera los pronósticos como el gran favorito, con un 14% de probabilidad de éxito.

El astro francés busca defender su corona obtenida en Qatar 2022 y llega cobijado por un plantel plagado de estrellas. Pisándole los talones aparece el inglés Harry Kane (12% de probabilidad), quien firmó una temporada brutal de 61 goles con el Bayern Múnich, consolidándose como la opción más letal en el área.

La gran incógnita de la justa es el "Androide", Erling Haaland (7% de probabilidad). Aunque Noruega no figura entre las potencias candidatas al título, sus números individuales son de miedo, trituró las eliminatorias europeas con 16 anotaciones en apenas 8 compromisos. El éxito de su cuota dependerá de qué tan lejos logre arrastrar a su selección en las fases de eliminación directa.

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El último baile de grandes jugadores

Por último, el peso de la jerarquía no se puede ignorar. Lionel Messi (6% de probabilidad) mantiene un ritmo espectacular en la MLS con 27 goles desde agosto, mientras que Cristiano Ronaldo (5% de probabilidad) llega encendido desde Arabia Saudita con la meta fija en marcar en su sexto Mundial consecutivo. La moneda está en el aire y los mejores delanteros del planeta están listos para la gloria.

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¿Cuándo y dónde ver gratis la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM?

La gran inauguración se llevará a cabo este jueves 11 de junio, teniendo como majestuoso escenario la cancha del Estadio Ciudad de México.

Toda la pasión, el color y las emociones de esta histórica ceremonia y del primer partido del torneo podrás vivirlos en vivo y completamente gratis a través de la señal de Azteca Deportes. Te esperamos en el Canal 7 por la televisión abierta y, por supuesto, a través de nuestras plataformas digitales para que disfrutes de la mejor cobertura estés donde estés.

El silbatazo inicial entre México y Sudáfrica está programado para dar inicio en punto de las 13:00 (hora del centro de México).

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