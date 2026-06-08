Francia vs Irlanda del Norte: Ver EN VIVO y Gratis el resultado de la transmisión HOY lunes 8 de junio; marcador online

La Selección de Francia tiene su última prueba antes de su debut mundialista contra Senegal el próximo martes 16 de junio, en el arranque del Grupo I de la primera fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Este encuentro amistoso contra la Selección de Irlanda del Norte, que se disputará en el Estadio Pierre-Mauroy pactado para inciar a la 13:10 horas (hora del centro de México), la afición local buscará despedir por todo lo alto a su escuadra antes de emprender el vuelo hacia Norteamérica. Este duelo es vital para llegar con ritmo al choque contra los africanos, quienes prometen ser uno de los rivales más físicos e incómodos del certamen al contar con figuras clave en las mejores ligas de Europa.

Los dirigidos por Didier Deschamps, quien tendrá su "último baile" al mando de Francia tras alcanzar la gloria como jugador y entrenador, además del subcampeonato la edición pasada en Qatar, buscan cerrar con broche de oro una era histórica.

Sin embargo, hay dudas en el ambiente debido a que "Les Bleus" vienen de perder en su partido pasado ante Costa de Marfil 2-1, un duelo que evidenció varios sectores que Francia debe cambiar si quiere pelear por el título internacional.

Irlanda del Norte intentó su clasificación para esta justa mundialista, pero fueron eliminados en el repechaje por Italia con un resultado de 2-0. A pesar de haberse quedado sin boleto para el torneo, el combinado norirlandés funge como un excelente 'sparring'. Se caracterizan por plantar un bloque bajo muy rocoso y ordenado, lo que servirá para simular las condiciones físicas y exigir la máxima creatividad al ataque francés.

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Alienaciones Francia vs Irlanda del Norte

Francia: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernández, Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembélé, Doué y Mbappé

Irlanda del Norte: P. CHARLES, B. SPENCER, T. HUME (+), R. MCCOMVILLE, G. BROWN, J. DEVERY, A. MCCARMI, S. CHARLES, P. KELLY, PRICE y DONLEY.

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Prónostico del partido Francia vs Irlanda del Norte

El prónostico es un es un contundente triunfo de Francia por 3-0 sobre Irlanda del Norte. La selección gala saldrá a la cancha con la obligación de redimirse tras su sorpresiva caída en su último amistoso y buscará despedirse de su afición en Lille con una exhibición de poderío ofensivo.

Si bien el cuadro norirlandés intentará resistir con un bloque defensivo muy ordenado, la enorme diferencia de calidad técnica y la urgencia de los locales por llegar con el ánimo a tope a la Copa del Mundo terminarán por imponer condiciones y sellar un resultado holgado a su favor.

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