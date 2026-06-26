Pronóstico Noruega vs Francia por el Mundial 2026: este será el equipo ganador, según las apuestas y la IA

La jornada 3 del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrá un duelo que sacará chispas con un duelo de titanes entre Noruega y Francia, que tendrá un pronóstico reservado. No obstante, la IA ya dio al ganador del partido, al igual que las apuestas en las redes sociales, donde se hizo viral el video de la narración de Christian Martinoli con el despeje largo de Memo Ochoa y las lágrimas de Javier Aguirre.

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El partido entre Noruega y Francia definirá al líder del Grupo I, pues ambas selecciones marchan invictas con 6 puntos y ya están clasificadas. El duelo se disputará este viernes 26 de junio en punto de la 1 de la tarde (hora centro de México) en el Estadio de Boston, Estados Unidos. Así fue el festejo del papá de Mateo Chávez a su gol, como todo aficionado mexicano.

Según la IA, Francia derrotará 2-1 a Noruega.|Équipe de France de Football ﻿

El ganador entre Noruega y Francia, según la IA

Según la IA, Francia derrotará 2-1 a Noruega, ya que tiene mayor solidez defensiva al recibir solo un gol de Senegal en lo que va de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Asimismo, su poderío en el ataque al sumar en 2 partidos 6 tantos.

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Además, Kylian Mbappé llega en un gran momento, al sumar 4 goles y estar en la pelea por llevarse el título de máximo romperredes y de consagrarse como el goleador de todos los tiempos, mote que actualmente ostenta Lionel Messi.

Las apuestas en las redes sociales entre Noruega y Francia

En la red social de X, las apuestas van a favor de Noruega y Erling Haaland, ya que confían en que el jugador de Manchester City pueda hacer la diferencia y pueda darle el triunfo a su selección para que clasifique a los dieciseisavos de final como líder de grupo.

https://x.com/OOC_LACOBRAAA/status/2070245598704369682?s=20

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vivirá en TV Azteca Deportes con la transmisión de 32 partidos, entre ellos los de la Fase de Grupos de México y de las demás potencias. Además, podrás disfrutar de los dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal y la Gran Final.