Pronósticos Brasil vs Noruega: predicción del ganador según apuestas y simulaciones

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa con su exigente calendario de eliminación directa y los ojos del planeta fútbol se posan sobre un duelo de contrastes estilísticos. Las selecciones de Brasil y Noruega se enfrentan en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, en un compromiso crucial que determinará a uno de los clasificados para los cuartos de final. Las principales casas de apuestas internacionales y los centros de estadística ya publicaron sus proyecciones numéricas para este emparejamiento.

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Los modelos de simulación computarizada procesaron los datos de rendimiento recientes, la cantidad de goles anotados y el desgaste físico de ambas plantillas en las jornadas previas. Las planillas estadísticas arrojan que Brasil posee un cincuenta y dos por ciento de probabilidades de quedarse con la victoria dentro de los noventa minutos reglamentarios. El seleccionado de Noruega cuenta con un veinticuatro por ciento de opciones de dar la sorpresa y avanzar de forma directa en el tiempo regular. El veinticuatro por ciento restante de los escenarios simulados por la supercomputadora contempla un empate inicial que obligaría a disputar la prórroga o los tiros penales.

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El conjunto brasileño dirigido por el estratega italiano, Carlo Ancelotti, llega a esta instancia con el cartel de favorito debido a su jerarquía histórica y al desequilibrio individual de sus delanteros de élite como lo son Rapinha y Vinicius Jr. Brasil arribó a esta instancia luego de un duro partido de dieciseisavos frente a Japón, el cual comenzó perdiendo y luego logró darlo vuelta gracias a los goles de Casemiro y Martinelli en tiempo de descuento.

Por su parte, Noruega en los papeles se presenta como un rival sumamente incómodo gracias a su disciplina táctica y al poderío físico de sus hombres en el área rival. Con un Erling Haaland encendido con cinco tantos en lo que va de la competencia, el conjunto europeo tiene las herramientas necesarias para complicarle el trámite del encuentro a Brasil.