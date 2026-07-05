La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está muy reñida, pues selecciones que en teoría parecían menores le han dado guerra a las grandes potencias. Pero lo que pocos esperaban es que la tabla de goleo estuviera empatada con un Kylian Mbappé que apunta a ser histórico, mientras que Lionel Messi sigue demostrando que la edad es solo un número, pero hoy en día le saca ventaja al francés.

Si hoy terminara la justa veraniega, Mbappé se llevaría la bota de oro, pese a que ambos futbolistas tienen 7 goles. Lo anterior, ya que el principal criterio de desempate es el número de asistencias. Tras el término de los octavos de final, el francés suma 2 pases para anotación, mientras que el argentino no suma ninguno.

Por qué Mbappé supera a Messi en la tabla de goleo del Mundial 2026 si tienen los mismos goles|Kylian Mbappé

Los criterios de desempate de la tabla de goleo

Para esta Copa Mundial de la FIFA 2026™, el mayor organismo de futbol estableció 3 criterios para definir al campeón de goleo si es que existe un empate, como hasta el momento lo es con Mbappé con Messi.

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El primer criterio de desempate es el mayor número de asistencias que tenga cada uno, pero en caso de seguir empatados, se decide por menos minutos jugados; es decir, menos tiempo en la cancha.

En caso de que persista la misma igualdad, se define por los goles que marcaron en jugadas; es decir, que no haya sido en penal. En caso de que se decida por este criterio, el argentino las lleva de ganar al no tener anotaciones desde los 11 pasos.

México vs. Inglaterra, solo por Azteca Deportes

México e Inglaterra jugarán los octavos de final este domingo 5 de julio en punto de las 5:30 de la tarde. El partido será transmitido por la señal de Azteca 7 y por el portal web de Azteca Deportes completamente en vivo, con la narración de Christian Martinoli y los comentarios de Luis García y Jorge Campos.