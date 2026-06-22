Pronóstico Francia vs Irak por el Mundial 2026: este es el equipo ganador según las apuestas y la IA

La segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ expone realidades muy distantes en la previa del duelo entre Francia vs Irak por el Grupo I. La inteligencia artificial y las casas de apuestas ya tienen sus pronósticos para este duelo en el cual el conjunto europeo buscará la clasificación a los 16vos de final de la justa mundialista.

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Los reportes provistos por las principales agencias de apuestas internacionales y los algoritmos predictivos de inteligencia artificial coinciden en marcar una tendencia favorable para Francia. El plantel dirigido por Deschamps llega con la confianza en alto tras superar por tres a uno a Senegal en su estreno oficial dentro del certamen. Por su parte, el equipo asiático viene condicionado debido a la dura derrota por cuatro goles a uno sufrida ante Noruega en la primera fecha del Grupo I.

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Esto dicen la IA y las casas apuestas del duelo entre Francia vs Irak por la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Las proyecciones matemáticas elaboradas por la IA le otorgan a la Selección de Francia un 81% de probabilidades de quedarse con la victoria. La opción de un triunfo histórico para Irak se ubica en un 7%, mientras que el empate registra un 12% de factibilidad.

Por su parte, las casas de apuestas reflejan esta disparidad de rendimiento al ofrecer una cuota promedio que oscila entre 1.08 y 1.13 por el éxito del conjunto subcampeón del mundo. Un resultado positivo para los iraquíes eleva los dividendos hasta un valor de 34.00 por cada unidad invertida en el sistema virtual de las agencias. Además, los modelos de inteligencia artificial anticipan un marcador abultado y sitúan el resultado de tres a cero como la probabilidad exacta más alta con 18% de opciones. El mercado de goles se inclina por la opción de más de 2.5 anotaciones.