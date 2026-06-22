La coincidencia entre Messi y Maradona en el gol a Austria que ilusiona a Argentina con el Mundial 2026

Lionel Messi volvió a marcar para Argentina frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el mismo día, 22 de junio, a 40 años del histórico gol de Diego Armando Maradona a Inglaterra en el Mundial disputado en México en el año 1986, que terminó con la Albiceleste como ganadora del título.

Con el tanto ante Austria, Messi se consagró como el máximo goleador en la historia de los Mundiales en soledad superando a Miroslav Klose, que quedó segundo con 16 goles. El astro argentino continúa batiendo todos los récords y va por más en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™.