Todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ podrían postergarse por HORAS: los motivos

Las comisiones técnicas de la FIFA estructuraron un protocolo unificado para salvaguardar la integridad física de los futbolistas, los cuerpos técnicos y los miles de aficionados que se harán presentes en las distintas sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Las pautas de seguridad indican que el desarrollo normal de cualquier partido del calendario oficial puede verse interrumpido por causas meteorológicas.

Estadio Ciudad de México|X

Las autoridades operativas locales tendrán la facultad legal de decretar la suspensión temporal de las actividades sobre el césped y ordenar el desalojo preventivo de las zonas de gradas descubiertas en caso de tormentas eléctricas. La norma de los Estados Unidos es de rigor; tal es así que ante riesgo de rayos dentro del perímetro de seguridad, el juego se suspende de inmediato, los futbolistas vuelven a los vestuarios y el público se traslada a zonas cubiertas o seguras del estadio. El objetivo es minimizar la exposición ante uno de los riesgos climáticos más graves en grandes eventos.

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Así funcionará el protocólo de tormentas en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El motivo principal para justificar la postergación de un compromiso por varias horas se sustenta en el sistema de medición técnica conocido en el ámbito de la protección civil como la regla de los 30 minutos. Para ello, el protocolo de tormentas establece que se debe parar la actividad si se detecta actividad eléctrica dentro de un radio de ocho millas, es decir unos 13 kilómetros, aunque algunos lo sitúan en 16 km según mediciones. Tras la suspensión, arranca una cuenta atrás de 30 minutos que se reinicia si cae otro rayo.

Es importante aclarar que la FIFA no ha impuesto un tiempo máximo de espera para cancelar de forma definitiva un partido. Cada situación se evaluará según la evolución meteorológica. En algunos casos, las interrupciones pueden durar horas porque el contador de 30 minutos se reinicia con cada descarga.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

Recuerda que podrás ver la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis a través de TV Azteca. El canal emitirá 32 partidos de manera gratuita y uno de ellos es el duelo inaugural entre México y Sudáfrica. Además, podrás disfrutar todos los cruces de la fase de grupos de la Selección Mexicana, así como juegos de eliminación directa.