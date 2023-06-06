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Fútbol

PSG comienza con la limpia en el interior del equipo

El equipo del Paris Saint Germain (PSG) le ha anunciado al técnico francés Christophe Galtier su cese y espera la llegada del alemán Julian Nagelsmann

Christophe Galtier, Messi y Sergio Ramos
|REUTERS

Escrito por: Fernando Campos

¡Comenzó la limpia! El equipo del Paris Saint Germain (PSG) le ha anunciado al técnico francés Christophe Galtier su cese y espera la llegada del alemán Julian Nagelsmann para proseguir las discusiones de cara a su contratación, informaron este día los medios franceses.

 

El responsable deportivo del club parisino, el portugués Luis Campos, habló esta mañana con Galtier para comunicarle la decisión del equipo, informa Le Parisien.

 

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Christophe Galtier, que llegó el verano pasado procedente del Niza, solo ha estado en la dirección técnica del PSG uno de los dos años que había firmado con el club de la capital francesa.

 

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A pesar de haber conseguido el título de la Ligue 1, no pudo lograr la copa y, sobre todo, quedo eliminado en octavos de final por el Bayern Munich de la Champions League, precisamente dirigido entonces por Nagelsmann.

 

Además de esas eliminaciones, la calidad del juego de los parisinos dejó mucho que desear a ojos de los directivos y de la propiedad catarí del PSG, que ya habían filtrado hace días que el entrenador francés tenía los días contados en su organigrama.

 

Esperan en París la llegada de Julian Nagelsmann

 

En cuanto a Julian Nagelsmann, el PSG espera su llegada a París en las próximas 24 horas para tratar de avanzar en las negociaciones sobre su incorporación, publicó por su parte L'Equipe.

 

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Nagelsmann, de 35 años, ha sido el primer candidato del Paris Saint Germain para el banquillo, sobre todo por su estilo de juego alegre y ofensivo, incluso si el Bayern Munich no le dio la oportunidad de terminar la temporada y lo sustituyó por otro viejo conocido del PSG: el también alemán Thomas Tuchel.

 

Christophe Galtier se une al astro argentino Lionel Messi y al defensa español Sergio Ramos que terminaron su relación laboral con la escuadra parisina al final de esta temporada. Algunos medios aseguran que el futuro de los dos jugadores será en el futbol de Arabia Saudita.

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