Ni Barcelona ni Real Madrid; este es el equipo más PODEROSO del EA Sports FC 27

El EA Sports FC 27 está cada vez más cerca de llegar y, ante ello, los amantes de equipos como el Barcelona y el Real Madrid desean conocer las medias de sus respectivos futbolistas para conocer cuál de los dos clubes es el más poderoso no solo en España, sino a nivel mundial.

Champions League Barcelona vs Juventus

Sin embargo, Electronic Arts ha sorprendido a propios y extraños al dar a conocer que, si bien el Barcelona y el Real Madrid tiene una fuerza importante, existe otro equipo que los supera en términos generales y que cuenta con elementos de élite en prácticamente todas las líneas.

¿Qué equipo es el más poderoso del EA Sports FC 27?

Luego de dominar a plenitud prácticamente los últimos diez años en Francia, así como de haber conquistado dos Champions League de manera consecutiva, el EA Sports FC 27 coloca al PSG como el equipo más poderoso en términos generales dentro de su videojuego.

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Esto deriva de los siete futbolistas del PSG que aparecen en el ranking de los mejores 27 jugadores masculinos que hay en el EA Sports FC 27. Entre estos destacan elementos como Ousmane Dembélé y Vitinha, mismos que cuentan con un promedio de 90 puntos.

Más abajo en la lista aparecen otros futbolistas de la talla de Nuno Mendes, William Pacho y Khvicha Kvaratskhelia, cada uno con una media de 89 puntos. Finalmente, también se vislumbran elementos como Joao Neves y Achraf Hakimi, los cuales tienen 88 puntos de promedio.

¿Quién es el mejor jugador del EA Sports FC 27?

El EA Sports FC 27 considera que dos elementos son los mejores del mundo en la actualidad, siendo estos Kylian Mbappé y Erling Haaland con una media de 91 unidades. Otro elemento que destaca es Lionel Messi, quien pese a tener 39 años tiene un promedio de 89 unidades en este videojuego.

