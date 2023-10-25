Despierta el potencial ofensivo del París Saint-Germain

Tras el correctivo sufrido en Newcastle, el París Saint-Germain (PSG) logró frente al Milan un triunfo redentor (3-0) en la Champions League, asentado en el buen juego de su joven centrocampista Warren Zaïre-Emery, autor de dos asistencias, y su conexión con Kylian Mbappé.

Una jugada entre ambos abrió el marcador de un partido que se había puesto feo para ellos y que acabó en goleada gracias a los tantos de Randal Kolo Muani y de Kang-in Lee, en ambos casos su primera anotación con el PSG en Europa.

Una victoria que les coloca primeros de su grupo y que deja a los rossoneros, semifinalistas de la pasada edición, en una situación comprometida para su supervivencia europea.

Los italianos, que durante una buena fase del primer tiempo zarandearon al campeón francés, pagaron su falta de acierto goleador y encadenaron un quinto partido en Europa sin levantar los brazos, la peor racha de su prestigiosa andadura continental.

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¡Termina el partido con victoria del PSG!

Minuto 88: ¡GOOOOL! Kang-In Lee (PSG) se interpone y recibe un pase brillante para enganchar un preciso disparo que bate al portero.

Minuto 53. ¡GOOOOL! Randal Kolo Muani (PSG) llegó oportunamente a un rebote dentro del área y disparó por bajo junto al poste derecho para poner el 2:0 en el marcador.

Minuto 48: Ousmane Dembélé (PSG) disparA con gran potencia y precisión por la esquina inferior izquierda, pero el árbitro lo anula por una falta.

Minuto 32: ¡GOOOOL! Fantástico gol de Kylian Mbappé (PSG) tras recoger un balón al borde del área y conectar un trallazo. El balón entró ajustado al poste izquierdo.

COMIENZA EN EL ESTADIO DE LOS PRÍNCIPES!

La derrota por 4-1 en la Champions League ante el Newcastle pesará en la mente de los jugadores del PSG cuando pisen el césped del Parque de los Príncipes para enfrentarse al AC Milan en esta tercera jornada. Algunos sintieron que la derrota se atribuyó principalmente a la formación elegida por Luis Enrique, con solo dos mediocampistas centrales seleccionados, y dado que fue una decisión que no repitió en las dos victorias posteriores en la Ligue 1 desde entonces, la última de las cuales fue por 3- 0 aquí contra Estrasburgo el fin de semana pasado, parece ser que el entrenador del PSG aprendió la lección.

A pesar de que el PSG sufrió su derrota más dura en una fase de grupos de la Champions League bajo el mando qatarí la última vez, siguen siendo claros favoritos para este choque, habiendo perdido solo uno de sus 34 partidos anteriores en la fase de grupos en casa (G27, E6). Sin embargo, vale la pena señalar que nunca ha vencido al Milan en cuatro enfrentamientos directos de este torneo en todas las sedes (E2, P2).

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En cada uno de esos encuentros no se produjeron más de dos goles, y existe una gran probabilidad de que esta tendencia continúe, como también ha sido el caso en seis de los últimos siete partidos oficiales del Milan. Esa racha continuó con una derrota por 1-0 contra la Juventus en el “Derbi de Italia” el domingo anterior.

Jugadores a seguir PSG vs Milan

El PSG podría confiar en Kylian Mbappé para causar impacto al principio del partido, ya que anotó seis de sus nueve goles anteriores en casa en la Champions League en los primeros 25 minutos. El Milan espera que Christian Pulisic pueda encontrar la red, dado que ha llevado a su equipo a la victoria en sus últimos diez partidos en los que anotó gol, incluidos cuatro esta temporada.