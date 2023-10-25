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Fútbol

VIDEO: Revive el doblete de Santiago Giménez a la Lazio en Champions League

Santiago Giménez debutó hoy en la Champions League y este mismo día marcó su primer gol y doblete en la UEFA Champions League contra la Lazio

Santiago Giménez gol Champions League
|REUTERS

Escrito por: Luis Salazar

VIDEO Doblete de Santiago Giménez a la Lazio en Champions League

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Santiago Giménez reafirma su excelente paso en su carrera y en el futbol europeo, hoy anotó ante la Lazio en su debut en la UEFA Champions League. El delantero mexicano es el hombre del momento y hoy deleita a la afición con un gol que hace soñar al Feyenoord.

Con estos dos goles, Giménez llega a los 38 goles con el Feyenoord y registra 15 goles en el mismo número de partidos disputados.

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Gol De Santiago Giménez

Santiago Giménez ya había tenido su oportunidad en el minuto 11, tras un centro, sin embargo, este no tuvo un buen contacto con el balón por lo que el esférico se fue desviado y no tuvo suerte.

Posteriormente, en el minuto 21, Giménez tuvo otra oportunidad de gol, el balón se metió a la portería tras un disparo con la pierna derecha, no obstante, el arbitro central terminó por anular el tanto por posición adelantada del mexicano.

Ahora, en el minuto 31, Santiago Giménez marcó el primero de la noche y el primer gol en su cuenta en la Champions League.

Ahora, al minuto 75, 'El Bebote' Marca el segundo para su equipo y es un doblete para la historia. ¡Gol! Santiago Tomás Giménez aprovecha un rebote en el área y anota junto al palo derecho. El marcador es 3:0.

Un par de minutos más tuvo en la cancha antes de ser sustituido y en su lugar entró Ayase Ueda.

Con esta diana, son cinco goles que le hace a la Lazio, lo que convierte a este equipo en su mayor víctima.

Además son 15 goles (Con el Hat-trick histórico ante el Ajax) en sus últimos 9 partidos oficiales con el Feyenoord. No obstante, con México no marca desde la final en la Copa Oro, gol que le dio el triunfo a México frente Panamá.

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