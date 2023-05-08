Lionel Messi regresa a los entrenamientos del PSG tras pedir disculpas

Lionel Messi ha vuelto a los entrenamientos del París Saint-Germain. Luego de la polémica generada por el viaje de ‘La Pulga’ a Arabia Saudita sin permiso del club, el equipo dirigido por Christophe Galtier dio a conocer el regreso del argentino mediante sus redes sociales.

"Leo Messi de vuelta en el entrenamiento este lunes por la mañana”, fue el mensaje del PSG junto a una foto del jugador en el campo.

Y es que recientemente, tras el viaje de Lionel Messi a Arabia por compromisos publicitarios, se dijo que el conjunto de la Ligue 1 habría sancionado al argentino por dos semanas, no obstante, nunca dieron un comunicado sobre el castigo ni el motivo de su ausencia en el juego de la Fecha 34 en la que el PSG tuvo como rival al Troyes.

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La disculpa de Lionel Messi con el PSG

Luego de los hechos, el jugador tuvo que salir a dar un mensaje mediante sus redes sociales por haberse ausentado del entrenamiento el pasado 1 de mayo, un día después de la derrota del equipo ante el Lorient en el Parque de los Príncipes.

“Quería hacer este vídeo por todo lo que está pasando. Antes que nada, pido obviamente perdón a mis compañeros, al club, y sinceramente pensé que íbamos a tener libre después del partido, como iba pasando durante las semanas anteriores. Pido perdón lo que hice y estoy a espera a lo que el club decida”, fueron las palabras de Lionel Messi en un video.

En la presente campaña de la Ligue 1, ‘La Pulga’ tiene un registro de 2,482 minutos en 28 partidos jugados. Con 15 anotaciones en la Liga de Francia, el PSG lidera la competencia con 78 puntos luego de 34 encuentros disputados.

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