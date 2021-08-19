PSG menosprecia a Mbappé por encima de Neymar y Messi

Como si supieran que pronto se va a ir, el PSG parece estar menospreciando a Kylian Mbappé y le ha dado preferencia a sus otras dos estrellas: Neymar y Lionel Messi. El argentino recién llegó para esta temporada gratis, tras su paso por el Barcelona.

Mbappé ha estado en el radar del futbol europeo en las últimas semanas. Debido a su declarado fanatismo por Cristiano Ronaldo, hubo quienes aseguraron que no quería jugar a lado de Lionel Messi y por eso habría pedido su salida del PSG.

Además de eso, se ha negado a renovar su contrato con el PSG. El vínculo entre el club y el francés termina en 2022, y de acuerdo a varios reportes, Mbappé incluso despreció tener un salario similar al que tendrá Lionel Messi.

Todo esto ha hecho que el PSG ponga a Neymar y Messi por encima de Mbappé. Eso sin importar que del famoso tridente que formarán, sea el único que ya conozca lo que es levantar un título de la Copa del Mundo.

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PSG menosprecia a Mbappé

El menosprecio del PSG a Mbappé se hizo viral gracias a El Chiringuito. Todo surgió después de que el club parisino publicara un video del entrenamiento previo al choque liguero ante el Brest, en donde el juvenil delantero apenas si se ve.

El video dura más de 4 minutos y se pueden apreciar las mejores imágenes del entrenamiento del PSG. Desde Gianluigi Donnarumma haciendo un par de atajadas, hasta Messi y Di María pasándose el balón entre ellos o Neymar con sus característicos dribles.

Lo que El Chiringuito pudo observar, es que de esos más de 4 minutos, Mbappé tiene participación en escasos segundos. El delantero francés sí entrenó junto a todos sus compañeros pero el PSG le dio imagen apenas unos instantes.

¿Coincidencia? ¿O simplemente Mbappé no tuvo una participación destacada en el entrenamiento? Lo cierto es que el PSG poco a poco parece quitarle los reflectores a Kylian, quien dentro de un año podría estar jugando fuera de la Ligue 1.

😱 ¡¡11 SEGUNDOS de casi 5 MINUTOS!! 😱



🤔⌚️ En el PSG se olvidan de MBAPPÉ y le NINGUNEAN en su último vídeo.



Lo analiza @plazacasals en #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/gWHv5mcPxj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 18, 2021

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