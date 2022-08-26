Un día como hoy, Psycho Clown le quitó la máscara a Dr. Wagner Jr.

El 26 de agosto del 2017 en la Arena Ciudad de México se enfrentaron Dr. Wagner Jr. ante Psycho Clown en la consumación del evento estelar de la Triplemanía XXV, en donde el Galeno del Mal, perdió la tapa, revelando la identidad de Juan Manuel González Barrón.

El magno evento de la Triplemanía, citó a dos íconos de diferentes épocas: Psycho y Wagner, por lo que la afición que llenó el inmueble se notó dividida.

La crónica de la lucha Dr Wagner Jr vs Psycho Clown

Psycho Clown salió en primera instancia al combate, luciendo un equipo llamativo, lleno de motivos alegóricos e imágenes de sus hijos y familia en el pantalón y máscara. Luego salió un elegante Dr. Wagner Jr. que fue acompañado de su hijo y familia para este importante reto.

El duelo estuvo a toma y daca desde que El Copetes Salazar marcó el inicio del enfrentamiento, dominando en un inicio Wagner Jr, posteriormente el miembro de los Alvarado mostró que tenía en su sangre corriendo la pasión y la garra de una familia de abolengo y fue emparejando las cosas.

Las máscaras quedaron destrozadas conforme avanzó la lucha y la sangre corrió en el encordado y fuera de este, hasta que la juventud se fue imponiendo ante el intento de Wagner Jr.

Te podría interesar: VILLANO IV Y PENTAGÓN JR TIENEN SUS AVIONES

Tras casi media hora de lucha, Wagner Jr fue sometido por Psycho, quien lo atrapó en posición para el Código Rojo o también conocido como sunset flip powerbomb, movimiento que dejó tendido a Wagner, siendo cubierto por tres tiempos cayendo derrotado.

Reveló Wagner Jr su identidad en Triplemanía XXV

El luchador Dr Wagner Jr reconoció la noche del 26 de agosto del 2017 la derrota ante Psycho Clown, apelando a su juventud y fuerza. Explicó también que su vástago, El Hijo del Dr. Wagner Jr. será el encargado de cobrar eventualmente venganza.

Citó también a su padre, Dr. Wagner cuando perdió la máscara en contra del Solitario: “De hombre a hombre no me ganas”.

Luego se quitó la tapa revelando el nombre de Juan Manuel González Barrón oriundo de Torreón, Coahuila con 52 años de edad y 32 años de carrera en los encordados.

