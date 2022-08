Triplemanía 30: Rivalidad Villano IV vs Pentagón Jr, toca los cielos

Los luchadores Vilano IV y Pentagón Jr tienen una rivalidad que se consumará en la Triplemanía 30, y que llegará hasta los cielos de México, Centroamérica y Sudamérica, anunció Lucha Libre AAA.

La imagen del miembro de la Dinastía Imperial, Villano IV y su rival del 15 de octubre, día en el que expondrá su máscara, Pentagón Jr. fueron plasmadas al frente de dos aeronaves tipo Boeing 737-300.

Ambos luchadores, con mucha emotividad agradecieron este gesto con el cual sus personajes serán vistos por los cielos en el marco del gran desafío que encararán y que dejará a uno de los dos, con su identidad revelada.

Dorian Roldán, reconoce a Villano IV y Pentagón Jr

“Tenemos dos grandes aviones, a Pentagón Jr y al miembro de la Dinastía Imperial, Villano IV. Es una oportunidad más para darle todo el reconocimiento a estos dos luchadores.

“El 15 de octubre veremos el duelo, estamos seguros que será histórico y permanecerá por todo el tiempo que venga”.

Pentagón Jr agradece el gesto; se compromete a darlo todo

“Es un placer, gracias por este momento tan especial, me llena de alegría, me llena de energía, para que en la Triplemanía 30 podamos salir ganadores. Está mi familia y es el resultado de más de 15 años de estar picando piedra.

Es complicado ser estelares por tanta competencia, pero me complazco de lograr esto, es para mi familia y será recíproco para ellos.

Sé del compromiso que tengo, ahora estar con ustedes y representando la lucha libre, enfrentando a una de las leyendas que ha dado este deporte. Lucharé con cuerpo, alma y corazón. Estoy en deuda porque en México nunca he ganado, o un triunfo importante y creo que es mi tiempo, a la gente que va a las arenas y grita ‘Zero Miedo’, sé que se los debo y les prometo dejar todo en el cuadrilátero.

Qué mejor que enfrentar a alguien que es mi ídolo, que me dio consejos y la fórmula para llegar lejos, las ironías ahora me ponen como rival. Villano y yo nos entregaremos todo, por esta lucha, de verdad. Les doy mi palabra que me entregará con todo lo que sé y con toda mi alma”.

Con lágrimas, Villano IV se compromete a darlo todo en Triplemanía XXX

“Me perdonan si me gana la emoción. Le doy gracias a Dios, a AAA, a Dorian Roldán y Marisela Peña, que plasmen la imagen de la máscara no de Villano IV, de los Villanos. A veces me he preguntado si ha valido la pena todo, créanme, que en este momento siento que todo ha valido la pena, me siento afortunado y bendecido. Lo único que me hace falta es, este próximo 15 de octubre en la Arena Ciudad de México, dar lo mejor de mí para corresponder al cariño y reconocimiento que nos han dado el público, los medios. Lo único que puedo dar, es lo mejor y tener en mis manos la máscara de uno de los grandes de la actualidad, el exponente de la lucha mexicana en el mundo. Para mí ganar ese día es el triunfo más importante en la carrera del Villano IV.

Por mi mente no pasa la derrota, en mis sueños me veo con su máscara en mi mano. Lo único que les quiero decir es gracias. El que plasmen la imagen del Villano IV, sí es de los máximos logros”.