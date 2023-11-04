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Resumen Puebla 5-4 León | Jornada 16 Apertura 2023

Puebla venció al Léon en un partidazo de Viernes Botanero en el Estadio Cuauhtémoc, los poblanos jamás se dieron por vencidos y permanecen con vida

Por: Azteca Deportes

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