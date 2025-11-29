¡Jovenes promesas! Puebla reúne a más de 2 mil talentos infantiles en el arranque del futbol nacional 2025

Con más de 2,000 niñas y niños provenientes de las 32 entidades del país, dio inicio en la capital poblana la edición 2025 de los Campeonatos Nacionales de Futbol, certamen enfocado en categorías Sub-9 y Sub-11 y considerado un espacio clave para el desarrollo del futbol infantil.

La ceremonia inaugural tomó forma con el respaldo institucional del Gobierno del Estado de Puebla y de la Secretaría del Deporte y Juventud, responsables de la infraestructura y recursos puestos a disposición del evento. A este esfuerzo se sumó el programa FIFA Forward, cuyo acompañamiento se mantiene en proyectos de formación y fortalecimiento del sector amateur en México. Las 32 Asociaciones Estatales también participaron en la organización y en la convocatoria de las y los campeones de cada entidad.

El Director de Selecciones Nacionales Menores, Andrés Lillini, dirigió un mensaje a las y los futbolistas más jóvenes del país, subrayó el papel de estos encuentros dentro de sus trayectorias iniciales y recordó que “eventos como este, que reúnen a niñas y niños de todo el país, marcan el inicio del camino para quienes sueñan con convertirse en futbolistas profesionales. Aquí comienzan las historias de los futuros seleccionados nacionales”.

La declaratoria oficial estuvo a cargo de Ivar Sisniega, Presidente Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol. En su intervención destacó la relevancia de fortalecer la base del futbol nacional mediante procesos que permiten identificar talento y fomentar valores desde edades tempranas. Reconoció a las y los campeones estatales, al trabajo de madres y padres, y a la coordinación entre el Sector Amateur y las Asociaciones Estatales. También agradeció al Gobierno de Puebla y al gobernador Alejandro Armenta por su apoyo, además de celebrar la presencia de representantes de FIFA.

Para la realización de los encuentros se dispuso un equipo de más de 50 árbitras y árbitros del Sector Amateur, responsables de garantizar el desarrollo adecuado de los partidos y el cumplimiento del reglamento. Los Campeonatos Nacionales de Futbol 2025 se consolidan así como un punto de encuentro para miles de niñas y niños que inician su participación en competencias nacionales y buscan construir sus primeras experiencias en el futbol organizado, y buscan seguir potenciando el nivel del balompié nacional.