Hidratación tras 40° de sensación térmica en Bolivia | Bolivia vs México | Amistos Internacional
Luego de enfrentar 40 grados de sensación térmica en Bolivia, la hidratación se volvió un factor clave para la recuperación física de los futbolistas. El calor extremo exige protocolos especiales para evitar la deshidratación y el desgaste muscular.
Luego de enfrentar 40 grados de sensación térmica en Bolivia, la hidratación se volvió un factor clave para la recuperación física de los futbolistas. El calor extremo exige protocolos especiales para evitar la deshidratación y el desgaste muscular.