logo deportes horizontal
SELECCIÓN AZTECA
QUIERO VER
Fútbol
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

Hidratación tras 40° de sensación térmica en Bolivia | Bolivia vs México | Amistos Internacional

Luego de enfrentar 40 grados de sensación térmica en Bolivia, la hidratación se volvió un factor clave para la recuperación física de los futbolistas. El calor extremo exige protocolos especiales para evitar la deshidratación y el desgaste muscular.

Videos,
Selección Azteca

Por:  Azteca Deportes

Luego de enfrentar 40 grados de sensación térmica en Bolivia, la hidratación se volvió un factor clave para la recuperación física de los futbolistas. El calor extremo exige protocolos especiales para evitar la deshidratación y el desgaste muscular.

Tags relacionados
Selección Mexicana

Te Recomendamos