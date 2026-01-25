logo deportes horizontal
La Hormiga González arma el primero, Charly Rodríguez falla | Bolivia vs México

La Selección Mexicana estuvo muy cerca de abrir el marcador ante Bolivia, luego de una gran jugada de la Hormiga González, quien dejó a Charly Rodríguez en una posición inmejorable. Sin embargo, el mediocampista no pudo concretar y México dejó ir el primero del partido.

Selección Azteca

Por:  Azteca Deportes

