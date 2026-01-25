logo deportes horizontal
SELECCIÓN AZTECA
QUIERO VER
Fútbol
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

Error de Tala Rangel y Bolivia la estrella en el poste | Bolivia vs México | Amistoso Internacional

Un error de Tala Rangel estuvo a punto de costarle caro a México, luego de regalar el balón y permitir que Bolivia estrellara el disparo en el poste. Una jugada que encendió las alarmas en el partido.

Videos,
Selección Azteca

Por:  Azteca Deportes

Un error de Tala Rangel estuvo a punto de costarle caro a México, luego de regalar el balón y permitir que Bolivia estrellara el disparo en el poste. Una jugada que encendió las alarmas en el partido.

Tags relacionados
Selección Mexicana

Te Recomendamos