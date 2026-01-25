México se salva: vuelo espectacular de Tala Rangel | Bolivia vs México | Amisto Internacional
En un tiro de larga distancia de Bolivia, Tala Rangel se lanzó de manera espectacular para salvar a México del primer gol del partido. Una atajada clave que mantuvo el marcador en cero y levantó a la afición.
En un tiro de larga distancia de Bolivia, Tala Rangel se lanzó de manera espectacular para salvar a México del primer gol del partido. Una atajada clave que mantuvo el marcador en cero y levantó a la afición.