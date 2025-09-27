Puebla vs Chivas EN VIVO, partido reprogramado de la Jornada 11 del Apertura 2025

Llego el día. Puebla vs Chivas se enfrentan en la cancha del estadio Cuauhtémoc, luego de que el partido no se pudiera realizar por una tormenta eléctrica que azotó la capital poblana. Ahora, ambos conjuntos se miden en busca de los tres puntos para tratar de escalar posiciones en la tabla general de la Liga MX.

Te puede interesar: Puebla vs Chivas de Guadalajara: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY sábado 27 de septiembre, partido RERPOGRAMADO de la jornada 11 del Torneo Apertura 2025; marcador online y en directo