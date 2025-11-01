Puebla vs Cruz Azul: Alineaciones confirmadas del partido de la jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX
Los entrenadores Hernán Cristante y Nicolás Larcamón mandan al campo del Estadio Cuauhtémoc alineaciones de lujo en el marco de la penúltima fecha del futbol mexicano
¡De gala! Para el partido entre Puebla y Cruz Azul correspondiente a la Jornada 16 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, los entrenadores Hernán Cristante y Nicolás Larcamón mandarán alineaciones de lujo al campo del Estadio Cuauhtémoc, pues La Franja desea cerrar su participación en casa con un triunfo, mientras que la Máquina Celeste necesita los tres puntos para seguir soñando con el liderato general.
Este encuentro podrás disfrutarlo completamente EN VIVO y GRATIS a través de la pantalla de Azteca 7, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.
Alineaciones del Necaxa:
- Portero: Jesús Rodríguez
- Defensas: Luis Rey, Nicolás Díaz, José Pachuca, Eduardo Navarro, Álvaro de la Rosa
- Mediocampistas: Efraín Orona, Edgar Guerra, Alejandro Organista
- Delanteros: Emiliano Gómez, Ricardo Marín
Alineacones del Cruz Azul:
- Portero: Kevin Mier
- Defensas: Omar Campos, Willer Ditta, Jesús Orozco
- Mediocampistas: Erik Lira, Jéremy Márquez, Carlos Rodríguez, Mateusz Bogusz, Amaury Morales y José Paradela
- Delanteros: Gabriel Fernández
Puebla vs Cruz Azul, cómo ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX
El partido entre Puebla y Cruz Azul correspondiente a la Jornada 16 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX se disputará este viernes 31 de octubre en el Estadio Cuauhtémoc en punto de las 21:00 horas.
Puebla vs Cruz Azul:
- Fecha: Viernes 31 de octubre
- Horario: 9:00 pm tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc de Puebla
- Dónde ver EN VIVO y GRATIS: Canal 7 de televisión abierta, sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes
Puebla vs Cruz Azul EN VIVO, Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX
Puebla vs Cruz Azul, ¿quién llega como favorito para el partido de la Jornada 16 del Apertura 2025?
Ambos equipos llegan con momentos contrastantes, pues la Máquina es el tercer lugar de la tabla general, mientras que La Franja ya se ha despedido de la Fiesta Grande del certamen, por lo que las casas de apuestas ponen como gran favorito a los celestes.
Puebla vs Cruz Azul, momios del partido
- Puebla: +475
- Empate: +300
- Cruz Azul: -167