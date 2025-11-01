Puebla vs Cruz Azul: Alineaciones confirmadas del partido de la jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

¡De gala! Para el partido entre Puebla y Cruz Azul correspondiente a la Jornada 16 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, los entrenadores Hernán Cristante y Nicolás Larcamón mandarán alineaciones de lujo al campo del Estadio Cuauhtémoc, pues La Franja desea cerrar su participación en casa con un triunfo, mientras que la Máquina Celeste necesita los tres puntos para seguir soñando con el liderato general.

Este encuentro podrás disfrutarlo completamente EN VIVO y GRATIS a través de la pantalla de Azteca 7, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

Alineaciones del Necaxa:



Portero : Jesús Rodríguez

: Jesús Rodríguez Defensas : Luis Rey, Nicolás Díaz, José Pachuca, Eduardo Navarro, Álvaro de la Rosa

: Luis Rey, Nicolás Díaz, José Pachuca, Eduardo Navarro, Álvaro de la Rosa Mediocampistas : Efraín Orona, Edgar Guerra, Alejandro Organista

: Efraín Orona, Edgar Guerra, Alejandro Organista Delanteros: Emiliano Gómez, Ricardo Marín

Alineacones del Cruz Azul:



Portero : Kevin Mier

: Kevin Mier Defensas : Omar Campos, Willer Ditta, Jesús Orozco

: Omar Campos, Willer Ditta, Jesús Orozco Mediocampistas : Erik Lira, Jéremy Márquez, Carlos Rodríguez, Mateusz Bogusz, Amaury Morales y José Paradela

: Erik Lira, Jéremy Márquez, Carlos Rodríguez, Mateusz Bogusz, Amaury Morales y José Paradela Delanteros: Gabriel Fernández

Puebla vs Cruz Azul, cómo ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El partido entre Puebla y Cruz Azul correspondiente a la Jornada 16 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX se disputará este viernes 31 de octubre en el Estadio Cuauhtémoc en punto de las 21:00 horas.

Puebla vs Cruz Azul:



Fecha : Viernes 31 de octubre

: Viernes 31 de octubre Horario : 9:00 pm tiempo del centro de México

: 9:00 pm tiempo del centro de México Sede : Estadio Cuauhtémoc de Puebla

: Estadio Cuauhtémoc de Puebla Dónde ver EN VIVO y GRATIS: Canal 7 de televisión abierta, sitio web de aztecadeportes.com

Puebla vs Cruz Azul EN VIVO, Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Puebla vs Cruz Azul, ¿quién llega como favorito para el partido de la Jornada 16 del Apertura 2025?

Ambos equipos llegan con momentos contrastantes, pues la Máquina es el tercer lugar de la tabla general, mientras que La Franja ya se ha despedido de la Fiesta Grande del certamen, por lo que las casas de apuestas ponen como gran favorito a los celestes.

Puebla vs Cruz Azul, momios del partido

