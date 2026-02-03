El tema del que NADIE HABLA pero podría ARRUINAR el Super Bowl LX

El Super Bowl LX está cada vez más cerca y, como cada año, no solo el duelo dentro del campo genera conversación. En esta ocasión, una pregunta empieza a tomar fuerza entre aficionados y analistas: ¿la lluvia o el mal clima podrían arruinar el evento deportivo más visto del planeta? La NFL tiene reglas claras y, para sorpresa de muchos, el clima rara vez es un enemigo suficiente para detener el juego.

El fútbol americano profesional se ha construido bajo una premisa muy clara: se juega casi bajo cualquier condición. Lluvia intensa, frío extremo o incluso nieve no son motivos automáticos para suspender un partido. De hecho, la liga presume su capacidad de adaptación, desde balones diseñados para mantener agarre hasta estadios con drenaje avanzado y sistemas de calefacción bajo el césped.

¿La lluvia puede suspender el Super Bowl LX según la NFL?

La respuesta corta es no. La lluvia, por fuerte que sea, no detendría el Super Bowl LX. Tampoco lo haría un campo húmedo o un clima frío. Para la NFL, estas condiciones forman parte del juego y se consideran manejables. El espectáculo continúa y los jugadores están preparados física y mentalmente para ello.

La única amenaza real que puede frenar el partido es la actividad eléctrica. La liga aplica un protocolo de seguridad muy estricto: si se detectan rayos a menos de ocho millas del estadio, el encuentro se suspende de inmediato. A partir de ese momento, se inicia un conteo de 30 minutos desde el último rayo registrado. Si durante ese lapso no hay nueva actividad eléctrica, el juego se reanuda; si los rayos persisten, los oficiales pueden prolongar la suspensión o, en casos extremos, cancelar el partido.

A timeline of champions 🏆



Super Bowl LX– Sunday 6:30pm ET on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/WD2yoRYSjg — NFL (@NFL) February 3, 2026

El Levi’s Stadium y el factor clima en el Super Bowl LX

El Super Bowl LX se disputará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, un recinto a cielo abierto. Esto abre la puerta a posibles inclemencias del tiempo, especialmente lluvia invernal o viento. Sin embargo, el estadio cuenta con infraestructura moderna para soportar condiciones adversas sin comprometer la seguridad ni el espectáculo.

El antecedente más reciente de una suspensión en la NFL por causas meteorológicas fue el duelo entre Dallas Cowboys y Philadelphia Eagles, precisamente por alta actividad eléctrica. Ese caso refuerza que, más allá del drama climático, la prioridad absoluta es la integridad de jugadores, árbitros y aficionados.

Así que, salvo que el cielo se ilumine con rayos, el Super Bowl LX seguirá su curso. La lluvia puede mojar el espectáculo, hacerlo más épico y hasta más caótico, pero difícilmente lo detendrá. En la NFL, el show siempre encuentra la forma de continuar.