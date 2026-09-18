Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Puebla vs Atlante, de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX | presentado por Nissan

Este viernes 18 de septiembre del 2026, inicia la actividad de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y el primer encuentro en disputarse en el tradicional Viernes Botanero es el Puebla vs Atlante.

Así puedes ver el Puebla vs Atlante EN VIVO y GRATIS

El juego de Puebla vs Atlante lo vas a poder totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.

DOBLE VIEERNES BOTANERO.

Botana norteña o poblana?

Chiles en Nogada. En su momento es platillo de temporada.

Tortas de Colita. Chingo de gente que las come en la frontera.@AztecaDeportes @AztecaSiete pic.twitter.com/dRgKp2Dv3g — david medrano felix (@medranoazteca) September 18, 2026

El encuentro va a tener la narración y el análisis de Carlos 'Warrior' Guerrero, David Medrano, Jorge Campos y Omar Villarreal, para poder transmitirte todos los detalles del partido.

Así llegan Puebla y Atlante

Puebla llega ubicado en el octavo lugar de la tabla con 13 puntos conseguidos al tener 4 victorias, 1 empate y 3 derrotas en los que marcó 10 goles y recibió 10 tantos. Con la victoria se mantiene en puestos de Liguilla por lo que poder llevarse el triunfo será clave.

Viernes de ir al Cuauhtémoc, echarme una cemita y gritrale a los 4 vientos que YO SOY POBLANO 🔵😎 Ya se la sabanas 🫵🏻 se salen temprano de la chamba/clase porque… 🔥 ¡HOY JUEGA LA FRANJA DEL PUEBLAAAAAAA! 🔥#LaFranjaNosUne🎽 #MásAcciónMásDiversión en @calientesports ➡️… pic.twitter.com/4799G6SkyP — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) September 18, 2026

Por su parte, Atlante llega en el lugar 15 de la tabla con 7 puntos conseguidos luego de tener 1 victorias, 4 empates y 3 derrotas. Los dirigidos por Miguel Herrera buscarán conseguir el triunfo pues en los últimos cinco juegos registran 3 empates y 2 derrotas.

Salimos de las escuelas y las oficinas a las 2:00 pm y fuga pa’ Puebla 😎#LesGusteONoLesGuste #LesPrometimosVolver pic.twitter.com/FPcF0dsqkE — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) September 18, 2026

Llevarse el triunfo es uno de los objetivos del equipo para poder meterse a la lucha por la Liguilla.