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Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Puebla vs Atlante, de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX | presentado por Nissan

No te pierdas del inciio del Viernes Botanero y conoce cómo ver el encuentro de Puebla vs Atlante totalmente EN VIVO y GRATIS de la Jornada 9 del Apertura 2026

Puebla Apertura 2026

Escrito por: Iván Vilchis

Este viernes 18 de septiembre del 2026, inicia la actividad de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y el primer encuentro en disputarse en el tradicional Viernes Botanero es el Puebla vs Atlante.

Así puedes ver el Puebla vs Atlante EN VIVO y GRATIS

El juego de Puebla vs Atlante lo vas a poder totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.

El encuentro va a tener la narración y el análisis de Carlos 'Warrior' Guerrero, David Medrano, Jorge Campos y Omar Villarreal, para poder transmitirte todos los detalles del partido.

Así llegan Puebla y Atlante

Puebla llega ubicado en el octavo lugar de la tabla con 13 puntos conseguidos al tener 4 victorias, 1 empate y 3 derrotas en los que marcó 10 goles y recibió 10 tantos. Con la victoria se mantiene en puestos de Liguilla por lo que poder llevarse el triunfo será clave.

Por su parte, Atlante llega en el lugar 15 de la tabla con 7 puntos conseguidos luego de tener 1 victorias, 4 empates y 3 derrotas. Los dirigidos por Miguel Herrera buscarán conseguir el triunfo pues en los últimos cinco juegos registran 3 empates y 2 derrotas.

Llevarse el triunfo es uno de los objetivos del equipo para poder meterse a la lucha por la Liguilla.

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