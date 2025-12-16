Pumas busca reforzarse para el Clausura 2026 con este delantero sudamericano que está en su mejor momento

Pumas quiere un delantero centro de garantías para afrontar el Clausura 2026, una pieza que Efraín Juárez considera clave reforzar, ya que no cuenta con jugadores sumamente destacados en dicha posición. Diber Cambindo era una de las principales opciones , al igual que Cristian Arango, sin embargo, el club universitario habría puesto el ojo sobre un delantero sudamericano que destacó en la Liga Argentina.

Pumas busca reforzar su ataque con Ronaldo Martínez

Distintos reportes indican que Ronaldo Martínez, de 29 años, es el elegido por Efraín Juárez para que sea su delantero centro titular durante el próximo torneo. El atacante paraguayo milita en Platense, donde consiguió romper un récord histórico tras convertirse en el máximo anotador de la primera división de Argentina. Ahora, podría dejar Sudamérica para sumarse a la Liga BBVA MX.

Pumas quiere que Ronaldo Martínez sea su delantero|Crédito: @caplatense / X

Ronaldo Martínez, en el mejor momento de su carrera

Además de haber sido el goleador del futbol argentino con 8 goles en el último torneo, su valor de mercado también indica el grandioso momento que Martínez está atravesando. Según Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, el canterano de Cerro Porteño cuenta con un precio de 2,5 millones de euros, siendo su máximo histórico hasta la fecha desde su debut en el año 2018.

𝑅onaldo 𝑀artínez se transformó en el goleador del #TorneoBetano🏆 con 8️⃣ tantos.



🤍 Es el primer jugador de la historia de #Platense que logra liderar en soledad la tabla de máximos anotadores.



Ahora vamos por más, RM 7️⃣7️⃣🤎#VamosCalamares🦑 pic.twitter.com/XKlHsmuzDt — Club Atlético Platense (@caplatense) December 15, 2025

TE PUEDE INTERESAR:



La oferta de Pumas para Ronaldo Martínez

Reportes mencionan que las negociaciones entre Pumas y Platense parecen estar muy avanzadas y solo restan detalles para que Ronaldo se convierta en un felino más de cara al 2026. Además, la directiva de la UNAM le habría ofrecido al goleador paraguayo un contrato por dos años, con la opción de poder extender el vínculo por un año más.

🔝 𝐑𝐨𝐧𝐚𝐥𝐝𝐨 𝐌𝐚𝐫𝐭𝛊́𝐧𝐞𝐳 es el quinto goleador de #Platense🤎 de un torneo de Primera División de nuestro país.



🇵🇾 🥹 Grande, Rony.#VamosCalamares🦑 pic.twitter.com/7DrYtqpJ70 — Club Atlético Platense (@caplatense) December 11, 2025

Ronaldo Martínez ha tenido un gran año en Argentina

Probablemente, el 2025 haya sido el mejor año futbolístico de Ronaldo Martínez. Jugó 32 partidos en toda la temporada, consiguiendo anotar 10 goles y repartir 4 asistencias. Además, fue seleccionado por Paraguay para disputar duelos amistosos y también de Eliminatorias Conmebol rumbo hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026. También fue campeón del futbol argentino durante el primer semestre, clasificando a Platense a la Copa Libertadores 2026.