Vale 50 millones, logró un récord impresionante en Argentina y hoy es la máxima obsesión de Pumas UNAM

Pumas UNAM busca tener un 2026 mucho mejor de lo que fue el año actual. Lejos de pelear por títulos, los Felinos buscarán reinventarse de cara al Clausura que se aproxima . Uno de los puestos a reforzar en el conjunto universitario es la delantera, sector que se vio vulnerable durante el Apertura 2025. En este contexto, Universidad se habría fijado en Ronaldo Martínez, goleador paraguayo que viene de romper un increíble récord en Argentina.

Pumas quiere a Ronaldo Martínez en su delantera

El club universitario apunta a Ronaldo Martínez para que sea su ‘9’ pensando en el Clausura 2026. Reportes indican que las negociaciones han avanzado de buena manera y hay predisposición por parte del jugador de 29 años de llegar a la Liga BBVA MX y vestir la camiseta de Pumas. Es posible que el fichaje se concrete en las próximas horas, por lo que los Felinos estarían contratando a un hombre récord en la Liga Argentina.

Ronaldo Martínez es el delantero que busca Pumas|Crédito: @caplatense / X

Ronaldo Martínez rompió un récord que hace años no se vencía

Tras la finalización del Torneo Clausura dentro del futbol argentino, que tuvo a Estudiantes como campeón, se confirmó que Martínez fue el máximo goleador de la primera división de aquel país. El delantero paraguayo anotó 8 goles durante todo el torneo, siendo el único líder en soledad dentro de la tabla de goleadores.

𝑅onaldo 𝑀artínez se transformó en el goleador del #TorneoBetano🏆 con 8️⃣ tantos.



🤍 Es el primer jugador de la historia de #Platense que logra liderar en soledad la tabla de máximos anotadores.



Ahora vamos por más, RM 7️⃣7️⃣🤎#VamosCalamares🦑 pic.twitter.com/XKlHsmuzDt — Club Atlético Platense (@caplatense) December 15, 2025

Resulta que esta marca puso fin a 58 años de sequía para el futbol paraguayo en la máxima categoría del futbol argentino. Y es que desde 1967, ningún futbolista de la nacionalidad paraguaya había logrado la distinción de máximo artillero en un torneo de Primera División, hito que el atacante de Platense logró recuperar para su país natal.

El último jugador en lograr esta hazaña había sido Bernardo Acosta, quien fue goleador del Torneo Metropolitano de 1967 con 18 anotaciones jugando para Lanús. Sin embargo, el paraguayo compartió liderato con Juan Carlos Carone de Vélez.

Pumas podría encontrar una joya asequible en Ronaldo Martínez

El canterano de Cerro Porteño podría ser una variante no muy costosa para Pumas en su centrodelantera. La ficha de Ronaldo Martínez cuesta poco más de 50 millones de pesos mexicanos, que si bien suena ser un monto exuberante, constan de solo 2,5 millones de euros, según Transfermarkt. La directiva de los Felinos podrían utilizar este monto a modo de referencia para llegar a un buen puerto en las negociaciones.